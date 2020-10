Die Entwickler von Frictional Games basteln an einem Nachfolger zur beliebten Horrorreihe Amnesia. Amnesia: Rebirth wurde vor Kurzem mit einem offiziellen Trailer angekündigt. Heute gibt es einen weiterführenden Einblick in das kommende Gruselspektakel.

Hier seht ihr den neuen Gameplay-Trailer zum Horrorspiel, das im Kern das Rätsellösen und ein paar Extras aufzeigt:

„Amnesia: Rebirth“ wird ein direktes Sequel zum allerersten Amnesia: A Dark Descent aus dem Jahre 2010. Amnesia: A Machine For Pigs war nämlich kein direktes Sequel, da es parallel zum 1. Teil spielte.

Worum geht es in Amnesia: Rebirth?

Im neuen Amnesia schlüpfen wir in die Haut von Tasi Trianon und müssen die Algerische Wüste erkunden. Es gilt, die berühmt-kniffligen Rätsel aus dem Amnesia-Universum zu lösen, um in der Geschichte weiter voranzuschreiten und den Schrecken schließlich zu entkommen.

Achtung: Der Titel wird nichts für schwache Nerven! Die Entwickler haben bereits bestätigt, dass sie den psychologischen Horroraspekt ungefähr verdoppelt haben und sie die Weltansicht der Spieler auf den Kopf stellen möchten. Angst, Desillusion und Verwirrung werden das Spiel begleiten. Sie haben also große Ambitionen. Nehmt euch in Acht!

Auf der anderen Seite müssen wir bedenken, dass es ein Indie-Titel ist und deshalb sollten wir wohl auch keine grafischen Höchstleistungen wie bei modernen AAA-Games erwarten. Amnesia: Rebirth erscheint am 20. Oktober für den PC und die PS4.

Wenn ihr euch mehr Horrorspiele wünscht, solltet ihr im kommenden Monat The Dark Pictures: Little Hope von Supermassive Games auf den Schirm haben. Das Spiel erscheint am 30. Oktober 2020. Ihr könnt es schon jetzt vorbestellen.

