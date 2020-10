Der Krieg der Götter geht in die nächste Runde: Amazon Prime Video kündigt mit einem ersten Trailer die 3. Staffel des Serienhits American Gods für das Frühjahr 2021 an. Die Vorlage stammt von dem britischen Science-Fiction und Fantasy-Autor Neil Gaiman, der schon hinter der Amazon-Serie Good Omens mit David Tennant und Michael Sheen steht.

Wie geht es in Staffel 3 weiter?

In der gefeierten Fantasy-Action-Serie mit Ian McShane („John Wick“) liefern sich die alten Götter der Mythologie mit den Göttern der Moderne eine epische Schlacht. Im Mittelpunkt steht der ehemalige Häftling Shadow Moon (gespielt von Ricky Whittle), der sich dazu bereit erklärt, für den mysteriösen Mr. Wednesday (McShane) arbeitet und schon bald feststellen muss, dass sein charismatischer wie auch zwielichtiger Arbeitgeber in Wirklichkeit der nordische Gott Odin ist – und sein leiblicher Vater.

Die 3. Staffel setzt an die dramatischen Ereignisse der beiden Vorgängerstaffeln an: Nachdem es das Schicksal mit Shadow nicht gerade gut meinte, beschließt der junge Mann, wütend und gebrochen sein unausweichliches Schicksal zu verdrängen und lässt sich in der idyllisch verschneiten Stadt Lakeside in Wisconsin nieder. Hier möchte er endlich seinen eigenen Weg beschreiten, geleitet von den Göttern seiner schwarzen Vorfahren, den Orishas.

Doch schon bald wird ihm bewusst, dass er auch hier seinem Schicksal nicht entkommen kann und er schließlich eingestehen muss, dass er ein Gott ist. Die einzige Wahl, die ihm bleibt, ist zu entscheiden, welche Art von Gott er sein möchte.

In weiteren Hauptrollen spielen erneut mit:

Emily Browning als Laura Moon

Pablo Schreiber als Mad Sweeney

Peter Stormare als Czernobog

Crispin Glover als Mr. World

Demore Barnes als Mr. Ibis

Omid Abtahi als Salim

Marilyn Manson und Danny Trejo

Recap der 1. und 2. Staffel

Wie schon bei der 2. Staffel mussten die Fans auch diesmal wieder fast 2 Jahre auf die neuen Folgen warten. Hierzu hat Amazon jetzt ein neues Video mit den wichtigsten Ereignissen der 1. und 2. Staffel als Recap zusammengestellt und veröffentlicht: