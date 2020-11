Ab sofort könnt ihr die beiden AMD-Grafikkarten Radeon RX 6800 und RX 6800 XT im Onlineshop von Mindfactory kaufen. Bei den zwei Grafikkarten handelt es sich um die aktuellste GPU-Generation, mit der AMD der neuen Ampere-Generation von Nvidia die Stirn bieten möchte.

AMD RX 6000-Serie bei Mindfactory kaufen

Möchtet ihr also unbedingt zum Launch eine der neuen AMD-Karten in euren Händen halten, solltet ihr schon im Vorfeld die verschiedenen Onlineshops wie Mindfactory ansteuern und Gebrauch von eurer F5-Taste machen. Alle Händler, bei denen die zwei GPUs mit großer Wahrscheinlichkeit angeboten werden, haben wir für euch in diesem Kauf-Guide übersichtlich zusammengefasst.

Während die Radeon RX 6800 zu einer UVP von 579 Euro zum Release angeboten wird, müsst ihr für die Radeon RX 6800 XT, die in direkter Konkurrenz zu der GeForce RTX 3080 steht, 649 Euro bezahlen.

Die Radeon RX 6900 XT, die es mit der Nvidia GeForce RTX 3090 aufnehmen soll, erscheint erst am 8. Dezember zu einem Preis von rund 999 Euro.

AMD RX 6000-Serie: Ab dem 18. November kaufen!

Alle drei Grafikkarten basieren auf dem gleichen Big-Nvi-Chip in verschiedenen Ausbaustufen und bieten 128 miByte Cache plus 16 GiByte GDDR6-Speicher. Bei allen drei Modellen liegt der Fokus auf 4K60. Spiele sollen also bei einer 4K-Auflösung mit flüssigen 60 Bildern dargestellt werden.