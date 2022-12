„Ihr Möchtegern-Survivor“: Knossi sauer auf Backseat Gamer bei 7 vs. Wild

Knossi rastet bei seiner Reaktion auf die elfte Folge 7 vs. Wild Panama richtig aus. Bereits im Dschungel war ihm klar, dass es nicht nur positive Kommentare zu seiner Performance geben wird. In seiner Reaktion auf die Folge gerät er deshalb richtig in Rage und macht seinen Standpunkt gegenüber den Backseat Survivorn klar.

7 vs. Wild: Belehrende und sexistische Kommentare

Von Anfang an hat „7 vs. Wild“ ein Problem mit sexistischen Kommentaren. Nova hat darunter im Laufe der Sendung besonders gelitten. Ihr Abbruch in Folge neun hat im männerdominierten Survival-Bereich für viele böse Kommentare gesorgt.

Sabrina sah sich ebenfalls einigen unschönen Kommentaren ausgesetzt. Bei beiden kam nicht nur das Geschlecht zur Sprache, sondern auch, was sie hätten besser machen können. Beim Zocken wird dieses Verhalten Backseat Gaming genannt.

Bei 7 vs. Wild gibt es solche Kommentare aber nicht nur bei denjenigen, die abgebrochen haben, sondern bei allen anderen auch. Wer laut Zuschauer*innen einen Fehler gemacht hat, wird darauf hingewiesen. Eine Lösung für das Problem wird gleich mitgeliefert. Vielleicht nett gemeint, nervig ist es trotzdem.

Knossi rechnet mit „Möchtegern-Survivorn“ ab

Knossi regiert in seinen Streams auf die einzelnen Folgen der Serie und kommentiert diese. Bereits im Dschungel war ihm die Präsenz von Besserwissern bewusst.

„Diese ganzen Fritz Meineckes, die meinen ‘Biwaksack, hahaha’. Mann, du hast keine Ahnung von den Tropen, ehrlich. […] Du machst auf Plan, aber du hast keinen. […] Ihr Möchtergern-Survivor, die die Lexika mit dem Löffel gefressen haben.“

Während er sich diese Szenen von sich anschaut, kocht in ihm die Wut wieder hoch. Er hat am eigenen Leib erfahren, dass die Tropen nicht so sind, wie man sie sich vorstellt. Er lässt seinem Ärger erneut freien Lauf.

„Damit sind auch alle Internetkommentare gemeint und alle die meinen, sie wissen alles so gut.“