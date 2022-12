7 vs. Wild Staffel 2 Folge 9: Code Yellow, der erste Teilnehmer ist raus!

Mittlerweile stoßen alle Kandidaten der zweiten Staffel 7 vs. Wild mental und/oder physisch an ihre Grenzen. Eine Person hat es so sehr erwischt, dass sie sich mit einem Code Yellow hat abholen lassen. Was der ausschlaggebende Punkt war und wie die Abholung abgelaufen ist, erfahrt ihr in diesem Beitrag.

7 vs. Wild: Der erste Code Yellow

Der vierte Tag ist auf Isla San José angebrochen und damit bald die Hälfte geschafft. Fast alle müssen aufgrund der Flut ihr Shelter umbauen, um nachts nicht nass zu werden. Teilweise ist die Arbeit von über drei Tagen dahin. Das schlägt ordentlich auf die Psyche.

Nova hat es dabei schon am Tag zuvor besonders hart getroffen. Sie spielt schon länger mit dem Gedanken sich abholen zu lassen. Am aktuellen Tag ist es so weit. Unter Tränen gibt sie zu, dass sie am Ende ihrer Kräfte angekommen ist und sich abholen lässt:

„Nach Tag vier ziehe ich meine persönliche Grenze. Ich kann nicht mehr, ich bin wirklich fertig. […] Ich hoffe mit ist niemand böse. Ich hab’s wirklich versucht.“

Wer jetzt noch nicht emotional mitgerissen ist, wird spätestens bei der Nachricht ihrer Mutter weich. In ihrer Brusttasche findet Nova einen Zettel von ihrer Mama, dass sie immer an sie denkt und jeden Moment bei ihr ist. Gänsehaut pur.

Nova ist raus: So läuft die Abholung

Nova hat sich entschieden dem Team in der Hacienda einen Code Yellow zu senden. Notarzt Islam hat sich sofort per Satellitentelefon mit ihr in Verbindung gesetzt. Er muss abklären, ob es ihr körperlich gut geht und ob sie akuter ärztlicher Betreuung bedarf. Da Antonia nicht verletzt ist, gibt sie Entwarnung.

Das Boot braucht laut Islam 20 bis 30 Minuten zu ihr. Thorsten und Clemens aus dem Medical Team fahren zusammen mit einem kleinen Kamerateam zu Novas Spot. Nach kurzer Zeit befindet sich Nova mit dem Team auf dem Boot und wird zur Hacienda gebracht.