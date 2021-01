PlayStation-Exclusives haben 2020 die meisten GOTY-Awards gewonnen

Sony kann auf ein bahnbrechendes Erfolgsjahr zurückschauen. Nicht nur erlebte die PS5 2020 ihren Marktstart und bringt den japanischen Publisher in die Next-Gen-Ära, Sony konnte außerdem mit den eigenen Exklusivtiteln auf der PS4 und PS5 trumpfen.

Erfolgsjahr für Sony: PlayStation-Exclusives räumen bei GOTY-Awards richtig ab

Die Exclusives von Sony konnten 2020 die meisten Game of the Year-Awards gewinnen. Also schaffte es Sony allein mit den eigenen Exklusivtiteln wie The Last of Us 2, Ghost of Tsushima und Final Fantasy 7 Remake mehr GOTY-Awards abzustauben als sämtliche anderen Publisher.

Laut dem Blog gotypicks, der sich auf Game of the Year-Auszeichnungen spezialisiert hat, gingen sage und schreibe 181 GOTY-Awards an PlayStation-Exclusives aus dem Jahr 2020.

So viele GOTY-Awards konnten die einzelnen PlayStation-Exclusives abräumen:

Gesamt: 181

Welche Games von 2020 konnten sich noch behaupten?

Sony hat im vergangenen Jahr mehr erfolgreiche Exklusivtitel als Microsoft und Nintendo veröffentlicht, daher ist die vergleichsweise hohe Zahl an Game of the Year-Awards gar nicht so überraschend. Während es bei Microsoft sehr still war, konnte Nintendo immerhin mit Animal Crossing: New Horizons einen Hit landen. Das Inselleben für die Nintendo Switch erhielt 15 GOTY-Awards.

Im Multiplattform-Bereich zeigen sich vor allem der Indie-Hit Hades mit 38 Siegen und Cyberpunk 2077 mit 18 Siegen als große Erfolge.

God of War Ragnarok könnte für PS4 und PS5 erscheinen

2021 wird spannend: Mit dem Start der PS5 bleibt es sehr interessant, wie sich Sony im aktuellen Jahr 2021 präsentieren wird. Die bereits für dieses Jahr angekündigten Titel Horizon Forbidden West und God of War Ragnarok dürften starke GOTY-Anwärter werden.