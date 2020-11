Die PS5 ist ab heute in den USA, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea verfügbar. In Deutschland erscheint die Konsole am 19. November 2020.

Passend zum Launch der PS5 ist Marvel’s Spider-Man Miles Morales erschienen. Als Launch-Titel für die PS5 gibt es das Spiel jedoch auch für die PlayStation 4. Ihr könnt mit Miles auf der PS4 und PS5 bereits ab 59,99 Euro losschwingen. Wenn ihr 20 Euro mehr bezahlt, erhaltet ihr mit der Ultimate-Edition für die PlayStation 5 noch das Hauptspiel „Marvel’s Spider-Man“ obendrauf.

Spider-Man Miles Morales jetzt kaufen für PS4 und PS5

Ab sofort könnt ihr das Action-Adventure von Sony und Insomnia Games für PS4 und PS5 kaufen. Bei diesen Shops ist der Titel erhältlich:

