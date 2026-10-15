007 First Light kommt am 18. März 2027 für Nintendo Switch 2

IO Interactive hat den Veröffentlichungstermin von 007 First Light für Nintendo Switch 2 bestätigt. Das Spionageabenteuer erscheint am 18. März 2027 für Nintendos aktuelle Konsole und erhält damit rund zehn Monate nach den anderen Plattformen seinen mobilen Einsatz.

Auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC ist das Action-Adventure bereits seit dem 27. Mai 2026 erhältlich. Die zusätzliche Entwicklungszeit soll vor allem der Optimierung und Performance auf Nintendo Switch 2 zugutekommen.

Bond startet im März auf Nintendo Switch 2

Wann erscheint 007 First Light für Nintendo Switch 2? Der nun festgelegte Termin am 18. März 2027 beendet die längere Wartezeit für Nintendo-Fans. IO Interactive hatte die Umsetzung zuvor mehrfach verschoben und präsentierte spielbare Versionen unter anderem auf der gamescom und der Tokyo Game Show.

Ein neuer Trailer zeigt erstmals ausführlicher, wie das Abenteuer auf Nintendo Switch 2 aussieht. Bis zur Veröffentlichung möchte das Studio die Technik weiter verfeinern, damit sowohl im Handheld-Modus als auch am Fernseher ein überzeugendes Agentenerlebnis geboten wird.

007 First Light erzählt eine eigenständige Ursprungsgeschichte rund um einen jungen James Bond. Statt der Ego-Perspektive vieler früherer Bond-Spiele setzt der Titel auf Third-Person-Action, Schleicheinlagen, Gadgets und unterschiedliche Lösungswege. Das Grundspiel konnte seit Mai 2026 bereits mehr als vier Millionen Exemplare verkaufen.

GoldenEye-Anzug für Vorbesteller

Welche Inhalte erhalten Vorbesteller der Switch-2-Version? Als besonderer Bonus lässt sich der GoldenEye-Anzug direkt zur Veröffentlichung frühzeitig freischalten. Das Outfit orientiert sich am Auftreten von Pierce Brosnan im Film GoldenEye aus dem Jahr 1995 und weckt zugleich Erinnerungen an den berühmten Nintendo-64-Klassiker von Rare.

Die für 69,99 Euro angebotene Deluxe Edition umfasst neben dem Hauptspiel mehrere kosmetische Inhalte und Gadgets:

GoldenEye-Anzug als Vorbesteller-Bonus

Outfit Tag der Toten

Outfit Wüstenforscher

Outfit Stiller Anker

Outfit Gentleman Operator

Gleißendes Feuerzeug

Gleißende Kopfhörer

Gleißende Dartpistole

Gleißender Stift

Die Wahl des GoldenEye-Anzugs dürfte kaum zufällig sein. IO Interactive verwies bereits während der Entwicklung mehrfach auf die lange Geschichte von James Bond auf Nintendo-Konsolen. GoldenEye 007 gilt bis heute als eines der prägendsten Actionspiele der Nintendo-64-Ära und besitzt gerade unter langjährigen Nintendo-Fans einen besonderen Stellenwert.

Später Einsatz mit umfangreichen Inhalten

Wie wird die physische Switch-2-Ausgabe veröffentlicht? Die Handelsfassung von 007 First Light erscheint als Game-Key-Card. Käufer erhalten somit eine physische Karte, benötigen für die eigentlichen Spieldaten jedoch eine Internetverbindung und ausreichend freien Speicherplatz auf der Konsole.

Trotz der späten Veröffentlichung bekommt Nintendo Switch 2 die vollständige Bond-Erfahrung mitsamt den Inhalten der Deluxe Edition. Vorbestellungen sind bereits möglich, wobei die konkreten Angebote und Liefermöglichkeiten je nach Händler variieren können.

Ist der GoldenEye-Anzug für euch ein gelungener Vorbesteller-Bonus und wartet ihr auf die Switch-2-Version von 007 First Light? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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