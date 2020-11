Xbox Series X eliminiert in The Witcher 3 den Ladebildschirm komplett

Spieler von The Witcher 3 werden den Ladebildschirm des Rollenspiels nur zu gut kennen. Denn auf PS4 und Xbox One müsst ihr der Uroboros-Schlange bei jeder Schnellreise leider eine ganze Weile beim Drehen zusehen, bis ihr mit Geralt zum Wunschort gelangt.

Auf der Xbox Series X müsst ihr auf den Ladescreen dagegen wohl vollends verzichten und könnt das Wort Schnellreise wörtlich nehmen. Denn die Map lädt so schnell, dass die Zwischenblende komplett übersprungen wird und der Hexer nach einem Blinzeln am Zielort landen.

The Witcher 3 auf der Xbox Series X

Wir wussten ja, dass die Ladezeiten dank der neu verbauten SSDs in den Next-Gen-Konsolen weitaus geringer ausfallen sollen. Dass sie so schnell sind, dass der Ladebildschirm sogar vollständig wegfällt, ist dann aber doch neu.

In einem neuen Clip der Xbox Series X-Version sehen wir, wie schnell die Schnellreise in „The Witcher 3: Wild Hunt“ fortan tatsächlich sein wird. Offenbar so rasant, dass die Karte noch vor dem Loadingscreen geladen wird und das Ganze beinahe wie ein Glitch aussieht:

On #Xbox Series X, even without optimization, fast travel in The Witcher 3 is FAST. pic.twitter.com/mc4vEBjVd6 — Xbox News (@_XboxNews) November 2, 2020

Für die Xbox Series-Konsolen und Sony PS5 soll im kommenden Jahr jedoch noch eine optimierte Version des Spiels inklusive Ray Tracing und weiteren technischen Verbesserungen veröffentlicht werden. „The Witcher 3“ ist aber schon jetzt im Xbox Game Pass enthalten und kann deshalb direkt zum Release gespielt werden.

In der Next-Gen-Version werden später alle DLCs sowie die beiden Expansion-Packs Hearts of Stone und Blood and Wine enthalten sein. Besitzt ihr „The Witcher 3“ bereits, wird euch das optimierte Game kostenlos zur Verfügung stehen.