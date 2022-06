Layers of Fear: Wird bald der dritte Teil angekündigt?

Das Bloober Team ist für seine Psycho-Horrospiele bekannt. Das letzte große und erfolgreiche Projekt war The Medium, aber auch Spiele wie Blair Witch oder Observer dürften auf schaurige Art ein Begriff sein.

Und was dabei nicht fehlen darf: Layers of Fear. Dass das Entwicklerstudio seit einiger Zeit an einem dritten Teil arbeitet, ist schon länger bekannt. Nun könnte dieser aber schon bald angekündigt werden.

Neues Artwork zum dritten Teil von Layers of Fear veröffentlicht

So wie es aussieht, könnte schon bald der dritte Teil des künstlerischen Horrors angekündigt werden. Zumindest lässt der neuste Tweet des Entwicklerstudios Bloober Team auf dem offiziellen Account zum Spiel darauf schließen.

Zu sehen ist ein bisher unbekanntes Artwork im Stil des ersten Teils von „Layers of Fear“. Man sieht ein Portrait, doch es ist zerrissen und zum großen Teil regelrecht aufgeschlitzt.

Und was hinter dem Bild zum Vorschein kommt, sieht sowohl düster und verkommen, als auch sehr blutig aus.

Passend dazu der Text:

„Gehe unter die Oberfläche und decke die Quelle deiner Ängste auf.“

Enthüllung auf dem Summer Game Fest?

Angeteast wurde das Spiel schon letztes Jahr auf der Tokyo Games Show. Bei dem Teaser-Trailer wird ganz schnell klar, dass wir wieder in das Setting des ersten Teils zurückkehren: Es geht um das Malen und die krankhaften Ängste eines Künstlers.

Aber wann wird das Spiel nun offiziell angekündigt? Das Summer Game Fest steht vor der Tür und wäre die perfekte Gelegenheit, um den neuen Ableger der „Layers of Fear“-Reihe vorzustellen.

Falls ihr euch selbst davon überzeugen möchtet, sind hier die Daten zum Summer Game Fest 2022: Starten wird die Übertragung sowohl auf Youtube, als auch auf Twitch am 9. Juni um 20 Uhr deutscher Zeit.

Layers of Fear 3: Die Horror-Hitreihe bekommt im nächsten Jahr ein Sequel

Was erwartet ihr von dem neuen Ableger von „Layers of Fear“? Schreibt es uns gern in die Kommentare!