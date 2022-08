Größte Gefahr in Hellblade 2 enthüllt – Vögel zünden Sprengladungen über Senuas Kopf

In Hellblade 2: Senua’s Saga bekommt es die namensgebende Senua mit so manch komplizierten Situationen zu tun. Bereits im ersten Teil durften wir unter anderem einen Abstecher nach Helheim machen und uns den Gefahren der Welt der Totengöttin Hel stellen.

Im zweiten Teil planen die Entwickler*innen bei Ninja Theory ähnliche Schaurigkeiten, wovon die wahrscheinlich größte jetzt näher beleuchtet wurde.

Fliegende Sprengladungen in Hellblade 2: Senua’s Saga

Ninja Theory spricht von fliegenden Sprengladungen, die Senua nur so um die Ohren geschossen werden. Ok, ganz so wild ist es nicht. Aber die Vögel im Spiel können „authentische“ Ladungen verschießen. Und ihr wisst, was das bedeutet?

Warum wird dieses Feature integriert? Hin und wieder finden Details in ein Videospiel, die gar nicht unbedingt sein müssen. Und doch ergeben sie im Idealfall das große Ganze, die das Spiel schließlich auf eine neue, künstlerische Ebene hieven. Das Eintauchen in das Medium wird erleichtert und die Gesamterfahrung ist umso stimmiger, je mehr Details ein Videospiel mitbringt.

In Red Dead Redemption 2 können wir zum Beispiel einen Kaktus anzünden, der dann langsam verbrennt. Wenn er umfällt und dahinrollt, entzündet er die Umgebung und das Feuer breitet sich aus. Habt ihr das schon mal ausprobiert?

Doch das ist nur ein kleines Detail, dass Rockstar Games in „Red Dead Redemption 2“ versteckt hat. Auch ganz witzig: längere Zeit im Gespräch war unter anderem das Detail, dass Pferdehoden in der Kälte schrumpfen können. Rockstar eben.

Und da wären wir also mit „Senua’s Saga: Hellblade II“ und dem akkuraten Vogelkot. Was genau bedeutet das jetzt also fürs Spiel?

Ninja Theory erklärt voller Stolz im folgenden Video, dass der Kot der Vögel bewegungsakkurat fliegt, er fliegt also in die korrekte Richtung (wie im echten Leben), wenn sie sich in der Luft befinden. Symbolisiert wird das intern durch eine Kotkanone. Echte Scherzkekse.

Das heißt, es gibt bestimmte Stellen im Spiel, an denen sich die Vögel entleeren werden. Haltet euch also bedeckt, wenn ihr mit Senua unterwegs seid.

Wissenswert ist davon ab, dass sämtliche Filmmaterialien in „Senua’s Saga: Hellblade II“ in der Engine aufgenommen wurden, was Senua, gespielt von Melina Juergens, glaubhaft zum Leben erweckt. Wir sind gespannt und fiebern dem Launch entgegen.

Wann erscheint Hellblade 2? „Senua’s Saga: Hellblade II“ erscheint für die Xbox Series X|S und den PC, das Spiel wird also exklusiv für die Xbox-Familie veröffentlicht. Der finale Releasetermin wurde noch nicht genannt.