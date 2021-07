Twitch-Megastar Jens „Knossi“ Knossala wurde mit einem eigenen Händeabdruck auf dem Walk of Fame Deutschlands geehrt. Im Europapark in Rust hängt die goldene Plakette mit dem Abdruck der beiden Knossi-Hände jetzt für alle Bewunderer zum Greifen nahe. Dort wurden bereits Menschen wie Thomas Gottschalk oder Günther Jauch verewigt.

Twitch-Superstar Knossi: Offiziell deutsche Entertainment-Größe

Knossi zählt zweifellos zu den erfolgreichsten Streamern Deutschlands. Sein Twitch-Erfolg hat ihm nicht nur Fernsehauftritte und über 1,4 Millionen Follower*innen auf Instagram beschert, sondern jetzt auch eine eigene Widmung auf dem deutschen Walk of Fame.

Der befindet sich natürlich nicht in Hollywood, wo internationale Stars mit einem eigenen Stern verewigt werden. Die Deutschland-Version davon existiert gewissermaßen in Rust, genauer gesagt: Im Europa Park. Dort gibt es eine Wand, auf der die Hand-Abdrücke von einigen großen Entertainer*innen aus Deutschland in Gold gegossen bewundert werden können.

© Twitch: TheRealKnossi

Diese Ehre wurde nun auch dem Twitch-Star zuteil. Der hat sich sichtlich gefreut und war gemeinsam mit seiner Familie extra vor Ort. Insbesondere seine Mutter war wohl sehr stolz darauf, dass ihr Sohn eine eigene goldene Handabdruck-Widmung bekommt, wie sie zum Beispiel Thomas Gottschalk hat. Hier könnt ihr euch die Plakette auf Instagram ansehen.

Wer will, kann jetzt also nach Rust in den Europapark pilgern, um sich den goldenen Handabdruck des Idols aus nächster Nähe anzusehen. Zur Enthüllung war der laut eigener Aussage „größte Fan“ von Knossala bereits vor Ort: Der Comedian Mario Barth. Wie ernst gemeint die Aussage von Mario Barth war, bleibt natürlich unklar.

Knossi als selbsternannter König des Internets hat gerade erst mit einem neuen PC auf sich aufmerksam gemacht: Sage und schreibe 12.000 Euro soll sein neuer Gaming- und Streaming-Rechner gekostet haben. Was natürlich zum Teil an den momentan horrenden Preisen für Grafikkarten liegt, aber wohl auch an der Spezialanfertigung, die extra für den Twitch-Star zusammengebaut worden sein soll.

