Dr Disrespect will ein eigenes Entwicklerstudio an den Start bringen und selbst wieder AA- bis AAA-Spiele entwickeln. Das geht aus einer Stellenausschreibung auf seiner Internetseite hervor. Offenbar sucht der Twitch-Streamer und Ex-Level-Designer nach einem Studio-Chef und will mit „Mega-Influencern“ zusammenarbeiten.

Twitch-Star Dr Disrespect sucht Leiter für eigenes Spiele-Entwicklerstudio

Darum geht’s: Dr Disrespect ist schon seit geraumer Zeit eher durch seine Streaming-Persona auf Twitch berühmt-berüchtigt. Früher war er allerdings auch selbst als Spiele-Entwickler und Level-Designer tätig. Dahin will er nun anscheinend zurück, indem er ein eigenes Entwicklerstudio gründet. Allzu viel ist darüber noch nicht bekannt, aber Dr Disrespect sucht aktuell einen Studio Head.

Lets build together.



Looking for a Studio Head that's going to change the game. Can you keep up?https://t.co/FErkVrtyE1 pic.twitter.com/NFJ8TTvfJ0 — Dr Disrespect (@drdisrespect) August 10, 2021

In Kooperation mit BoomTV: Wie genau das Entwicklungsstudio heißen soll, wurde offiziell noch nicht verraten. Aber fest steht, dass dieses neue Entwicklerstudio in Zusammenarbeit mit BoomTV entsteht. Offenbar gehören auch schon einige andere Menschen zu dem Team, die keine unbeschriebenen Blätter sein dürften. Zumindest steht in der Stellenanzeige etwas von einem „bewährten Weltklasse-Team“. Zusätzlich will Dr Disrespect auch mit einigen „Mega-Influencern“ zusammenarbeiten.

Gesucht wird ein Mensch mit über fünf Jahren Erfahrung in der Spielebranche. Die soll unter anderem in den Bereichen E-Sport liegen und Spiele sollten ebenfalls bereits erfolgreich veröffentlicht worden sein. zusätzlich sei natürlich besonders viel Kreativität und eine extrovertierte Persönlichkeit gefragt. Erscheinen sollen die Titel dann auf Epic, Steam und Konsolen, es geht also sowohl um PC-, als auch um PS4-, PS5- und Xbox One- wie Xbox Series S/X-Titel.

Wann die ersten Spiele des neuen Studios erscheinen, steht aktuell noch in den Sternen. Im Moment sieht es angesichts dieser Stellenausschreibung eher danach aus, als wäre Dr Disrespect noch damit beschäftigt, das Studio aufzubauen. Der neue Studio-Chef soll auch dabei helfen, andere Personen zu rekrutieren, also dürften sich wohl eher noch keine konkreten Titel in der Entwicklung befinden.

