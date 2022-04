Twitch ist bis heute, sowohl für Creator als auch für Zuschauer, die Nummer eins Streaming Plattform. Nicht nur weltweit bauen sich Streamer*innen immer größere Communities auf, sondern auch national ist die Liste der bekannten Persönlichkeiten lang. In diesem Beitrag stellen wir euch die sieben meistgeschauten weiblichen Streamer Deutschlands vor.

Für dieses Ranking haben wir uns auf deutschsprachige Streamerinnen beschränkt. Die Reihenfolge der Liste kommt durch die durchschnittliche Zuschauerzahl in den letzten 30 Tagen zustande. Kanäle, die von mehreren Personen betrieben werden, wurden außen vor gelassen.

Wichtige Info: Unter normalen Umständen würde in diesem Ranking auch EineLotta auftauchen. Sie hat allerdings vor kurzem das erste Mal seit zwei Monaten wieder gestreamt. Ihre Zuschauerzahlen sind somit veraltet und wir lassen sie bei diesem Ranking raus. Wir wollten das dennoch nicht unerwähnt lassen.

Platz 7: Honeypuu

Honeypuu, oder Isa, bietet in erster Linie Just Chatting und Gaming-Content. Bekannt geworden ist sie mit League of Legends und COD-Gameplay. Heute besteht ihr Content auf Twitch fast ausschließlich aus Valorant. Sie betreibt auch aktiv einen YouTube-Kanal mit über 100.000 Abonnenten. Dort lädt sie regelmäßig Reactions und andere Clips aus ihren Streams hoch.

Neben Twitch und YouTube ist die 22-Jährige auch auf TikTok und Instagram bekannt. Von ihrem Privatleben gibt sie fast nichts preis, wodurch es umso überraschender war, dass sie die Beziehung mit YouTuber und Streamer Sascha „UnsympathischTV“ Hellinger öffentlich gemacht hat.

Mit durchschnittlich 2000 Zuschauern eröffnet sie dieses Ranking auf Platz 7.

Honeypuu reagiert auf verschiedene Clips