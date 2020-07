The Witcher: Das Einhorn kommt in Staffel 2 wohl endlich zum Einsatz

Spieler von The Witcher 3: Wild Hunt erinnern sich wohl noch zu gut daran und auch die Leser der Bücher sollten es kennen: Yennefers ausgestopftes Einhorn. Was es damit auf sich hat? Nun ja, die Zauberin hat eine kleine sexuelle Vorliebe, die mit diesem Einhorn in Zusammenhang steht und Geralt ebenso involviert.

Und wie sich nun vermuten lässt, erwartet uns in Staffel 2 der Netflix-Serie The Witcher ein Wiedersehen mit besagtem Einhorn.

The Witcher: Einhorn-Sexszene in Staffel 2?

In einem ziemlich zweideutigen und dennoch recht eindeutigen Twitter-Post heizt Showrunnerin Lauren S. Hissrich selbst die Gerüchteküche an. Darin äußert sie sich zu bisherigen Reaktionen aus der Zuschauerschaft mit folgenden Worten:

„Immer wenn ich eine kritische Rückmeldungen zu #TheWitcher lese, die etwas über „am inspirierten Rande des Wahnsinns“ enthalten, wird mir klar, dass sie absolut keine Ahnung haben, was da noch kommt …“





Was nach diesen Worten folgt, ist jedoch der eigentliche Hinweis: Ein Einhorn-Emoticon. Und sind wir mal ehrlich: Ein wenig speziell und leicht wahnsinnig ist Yennefers Vorliebe durchaus. Geralt bringt dabei nicht nur in den CD Projekt-Spielen, sondern auch in der entscheidenden Buchvorlage immer wieder sein Unmut über diesen Fetisch und seine unbequemen Eigenschaften zum Ausdruck.

Anytime I read critical response to #TheWitcher that includes something about its “inspired fits of lunacy” — @THR — I realize they have absolutely no idea what’s coming…



🦄 — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) July 17, 2020

Reiten Yennefer (Anya Chalotra) und der Hexer (Henry Cavill) in der 2. Staffel von „The Witcher“ also endlich auf dem Einhorn? Unwahrscheinlich ist es nicht – im Gegenteil. Der Auftritt des Fabelwesens ist eigentlich längst überfällig, denn er wird in Sapkowskis Kurzgeschichtenband „Schwert der Vorhersehung“ angedeutet, das neben „Der letzte Wunsch“ bereits als Vorlage für die 1. Staffel diente.

Da Hissrich noch nicht alle Kurzgeschichten abgearbeitet hat, scheint mit der neuen Staffel endlich der Zeitpunkt gekommen zu sein. Neben dem Einhorn sollen wir hierbei auch von mehreren Videospiel-Easter Eggs und vielen Ciri-Momenten überrascht werden. Erscheinen wird die 2. Season von „The Witcher“ wohl allerdings erst im Sommer 2021 auf Netflix.