Das „The Witcher“-Universum wird noch heute um ein neues Spiel erweitert. Genau genommen handelt es sich dabei eigentlich ‘nur’ um eine Singleplayer-Erweiterung zum Kartenspiel Gwent. Aber die fällt wohl so umfangreich aus, dass CD Projekt RED dem „Rogue Mage“ genannten Teil einen Standalone-Release spendiert. Das Beste daran: Ihr könnt „Gwent: Rogue Mage“ schon heute auf iOS, Android und dem PC spielen.

Gwent: Rogue Mage von den The Witcher-Machern erscheint heute

Darum geht’s: Wer The Witcher 3 gespielt hat, kennt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch das darin enthaltene Kartenspiel Gwent. Das war so beliebt, dass Entwicklerstudio CD Projekt RED eine eigene, unabhängig davon spielbare Standalone-Fassung für Smartphones, Tablets und den PC veröffentlicht hat. Die bekommt jetzt eine Singleplayer-Erweiterung mit immensem Umfang und einem Twist.

So funktioniert’s: „Gwent Rogue Mage“ spielt sich im Großen und Ganzen wie das normale Gwent. Nur legt der Deckbuilder dieses Mal seinen Fokus vollständig auf den Singleplayer und verpasst dem Kartenspiel auch noch eine Roguelite-Note. Das heißt, ihr müsst eine ganze Reihe Monster und Bosse hintereinander besiegen, um zu gewinnen. Schafft ihr das nicht, geht es von vorne los, ihr dürft aber zum Beispiel euer Karten-Deck behalten.

Ansonsten müsst ihr natürlich weiterhin Karten in mehreren Reihen ausspielen und dabei auf die jeweiligen Fähigkeiten und Reichweiten der einzelnen Einheiten achten. Verschiedene Decks haben unterschiedliche Themen und ihr sammelt stetig neue Karten. Die Standalone-Erweiterung ist in Sachen Story zeitlich einige Jahrhunderte vor den Ereignissen von The Witcher 3 angesiedelt, streng genommen spielen wir also ein Prequel. In circa 30 Stunden sollt ihr damit durch sein.

Ab sofort spielbar! „Gwent: Rogue Mage“ war ursprünglich wohl nur als Update geplant, hat sich aber zu einem eigenständigen Produkt weiter entwickelt. Das könnt ihr ab heute für PC, iOS und Android kaufen. Es kostet in der Standard-Edition 9,99 Euro, falls ihr die Premium-Version wollt, müsst ihr 19,99 hinblättern.

