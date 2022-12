Was erscheint zuerst: The Witcher 4 oder The Witcher Remake?

The Witcher 4 wurde offiziell bestätigt oder besser gesagt: eine neue The Witcher-Saga wurde bestätigt, denn es erscheint gleich eine ganze Trilogie. Das hören die Fans sehr gerne, doch bis es so weit ist, könnte es noch ein Weilchen dauern.

CD Projekt erklärt, dass sie keine spezifischen Details bezüglich der Story, Charaktere, Mechaniken und des Plots teilen – doch es wird eine „neue Saga“ geben.

Welches Spiel erscheint zuerst: The Witcher 4 oder das Remake?

Was ist neu? Sie haben sich nun zu einem spannenden Detail bezüglich der neuen Witcher-Games geäußert, das sich auf das Releasedatum zweier Spiele bezieht.

Einige Überlegungen bezüglich der Veröffentlichung der neuen Teile schweiften in die folgende Richtung ab: wird das vollwertige „The Witcher Remake“ vor „The Witcher 4“ erscheinen? Vielleicht wollen die Verantwortlichen so ein wenig Zeit überbrücken, bis es dann mit dem nächsten Hauptteil weitergeht?

Aber nein, so wird es nicht kommen. Tatsächlich ist es genau andersherum, denn „The Witcher 4“ steht vor „The Witcher Remake“ auf dem Veröffentlichungsplan. Adam Kiciński, CD Projekt CEO, erklärt das wie folgt:

„The Witcher Remake kommt nach Polaris (Arbeitstitel von The Witcher 4), was eine Folge davon ist, wie wir über dieses Projekt denken. Wir denken, dass das Remake auf einem technischen Grundgerüst von Polaris bestehen wird.“

Deshalb soll das Projekt teilweise parallel zu Polaris entwickelt werden. Er führt weiter aus:

„Sobald Polaris auf den Markt kommt, wird alles für Polaris in der endgültigen Form sein und teilweise in [dem] Remake produziert werden.“

Und das ist ein gutes Zeichen, denn so dürfen wir ein „The Witcher Remake“ erwarten, dass mit einer State-of-the-Art-Engine produziert wird.

„The Witcher 4“ wird nämlich mit der Unreal Engine 5 entwickelt und dürfte zum Launch mit Sicherheit topp aussehen, wenn sich das Cyberpunk 2077-Debakel nicht wiederholt.

The Witcher 4 & Remake: Wann ist der Release?

Wann wird The Witcher 4 (Polaris) veröffentlicht? Doch was den Release angeht, werden wir dann wohl noch ziemlich lange auf das Remake warten müssen. Immerhin hat der CD Projekt CEO bereits bestätigt, dass Polaris nicht vor 2025 veröffentlicht wird.

Die neue Saga soll mit einem Abstand von rund 3 Jahren erscheinen. The Witcher 5 käme demnach 2028 und The Witcher 6 im Jahre 2031 – was für eine Zahl.

Wann erscheint The Witcher Remake? Es ist unwahrscheinlich, dass es im gleichen Jahr wie „The Witcher 4“ erscheint, auch wenn es weitestgehend parallel produziert werden würde.

Es ist jedoch denkbar, dass der Launch dann nicht allzu weit entfernt liegt. Wenn wir Glück haben erscheint das Remake schon 2026. Und sonst wird es wohl eher 2027.