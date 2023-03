Auf Disney Plus ist die dritte Staffel von „The Mandalorian“ angelaufen. Darin können sich Fans offenbar erneut auf jede Menge Überraschungen, Cameo-Auftritte und ein freudiges Wiedersehen mit alten Bekannten freuen. Regisseur Jon Favreau spricht über die Verbindungen der Serien zu den Star Wars-Filmen und mehr.

Jon Favreau über Verbindungen zwischen Mandalorian und dem Star Wars-Rest

Worum geht’s hier? Das „Star Wars“-Universum wächst und wird immer größer. Aktuell kommen die neuen Folgen von The Mandalorian Staffel 3 auf Disney Plus. Womöglich gibt es darin auch wieder Auftritte bekannter Star Wars-Helden wie in den beiden Staffeln davor.

Das sagt Jon Favreau: Der Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Jon Favreau spricht mit Comicbook.com über die dritte Staffel „The Mandalorian“. Aber es geht dann doch auch um das große Ganze.

Vor allem bei so einem Franchise wie Star Wars steht alles miteinander in Verbindung. Als beeindruckendes Beispiel – und wohl auch Inspiration – nennt Jon Favreau Star Wars: Clone Wars und die restliche Arbeit von Dave Filoni:

„Sehen wir uns Dave Filonis Vergangenheit an, schaut, wie ‚The Clone Wars‘ alles beeinflusst, wie es sich in und mit den Geschichten verwebt, die bereits vorher existiert haben.“

Welche Teile, Verbindungen und Gastauftritte uns dann am meisten berühren, hängt aber natürlich auch von den einzelnen Fans, ihrem Alter und der jeweiligen Sozialisation ab.

„Ich denke, wir schauen uns immer ‚Star Wars‘ als Ganzes an und ich denke, jede Generation steht mit einem anderen Aspekt davon in Verbindung. Ich war 10, als der erste Film herauskam, also habe ich die tiefste Verbindung zu diesen Charakteren. Aber jetzt habe ich es mit Leuten zu tun, die Millenials sind, deren Ding sind die Prequels. Und Gen Z hat ‚Clone Wars‘, die Sequels. Dann noch das [Expanded Universe] für die, die die Momente erlebt haben, in denen es nicht viel ‚Star Wars‘ gab und darum wurde ‚Star Wars‘ rund um die Spiele und um Bücher und Comics generiert.“

Das Ziel bestehe jedenfalls darin, mit „The Mandalorian“ noch mehr alle Ecken und Enden des Star Wars-Universums zu verbinden. In etwa so wie bei Conventions. Es gehe darum, alle Teile von Star Wars wertzuschätzen und sie in die Show zu integrieren.

„Wir mögen es also, alle zusammen zu bringen. […] …wir versuchen also das mit einzubeziehen, so viel mit hinein zu bringen, wie möglich und zu zeigen, dass wir allem Aufmerksamkeit schenken, was innerhalb von ‚Star Wars‘ so los ist und es in die Show zu inkludieren.“

