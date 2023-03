Die 3. Staffel der erfolgreichen Star Wars-Serie The Mandalorian überrascht die Fans mit einer neuen Kreatur, die uns das Fürchten lehrt. Eigentlich bewegt sich die Science-Fiction-Serie in einer Galaxie weit, weit entfernt weniger im Bereich Horror.

Doch die Serienmacher überraschen uns in Episode 2 mit einen der gruseligsten Gegenspielern aus dem gesamten Franchise – wie Din Djarin (Pedro Pascal) und Grogu es am eigenen Leib erleben dürfen.

Wer ist das neue Cyborg-Monster?

Im beliebten Franchise gab es in all den Jahren schon einige, ziemlich fürchterliche Kreaturen, die es auf die Helden der Geschichte abgesehen haben. Mit der neuesten Kreation erweckten die Mandalorian-Machern einen neuen mechanischen Bösewicht zum Leben, der ähnlich wie der Balrog aus Herr der Ringe unseren Helden Din Djarin (Pedro Pascal), Grogu und Bo-Katan (Katee Sackhoff) in den Minen von Moria aka Mandalore fast getötet hätte.

Ist etwa General Grievous zurück?

Fans feiern das neue Cyborg-Monster, das große Ähnlichkeit mit einem anderen wohlbekannten Bösewicht aus dem „Star Wars“-Universum aufweist: Handelt es sich dabei etwa um eine Auferstehung von General Grievous aus Die Rache der Sith?

Grievous wurde eigentlich von Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) getötet, so ist es eigentlich eher unwahrscheinlich, dass er es ist. Doch in der Welt von Star Wars ist bekannterweise nichts unmöglich!

© Disney/EA

Der einstige Kaleesh-Kriegsherr war für seine Kampffähigkeiten legendär, was ihn zum Jäger auf die Jedi machte. Nach einem katastrophalen Absturz seines Raumschiffs wurden die Überreste seines Körpers in eine Cyborg-Hülle gesteckt, wodurch er zu einem Krieger gegen die Jedi wurde.

Nun stellt sich die Frage, feiert General Grievous seine glorreiche Rückkehr in der neuen „Star Wars“-Serie? Oder ist diese Cyborg-Kreatur eine komplett neue Art, die wir zukünftig noch in weiteren Produktionen erleben dürfen? Auch bleibt offen, warum die Kreatur es auf Dins Blut abgesehen hat?

All diese brennenden Fragen werden hoffentlich schon bald in den nächsten Folgen von The Mandalorian bei Disney+ geklärt.

