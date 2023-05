Zelda Tears of the Kingdom: So lustig reagiert Hyrule, wenn Link nackt herumläuft

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom kann Protagonist Link zwischen zahlreichen Ausrüstungsstücken wählen. Mit der Hitzeschutzausrüstung kann er sich beispielsweise vor warmen Temperaturen schützen, während die Zora-Ausrüstung dafür sorgt, dass er flink wie ein Fisch durchs Wasser gleiten kann.

Die Bewohner von Hyrule reagieren sogar ab und an, wenn Link mit unterschiedlicher Kleidung an ihnen vorbeiläuft. Doch was passiert, wenn der Held von Hyrule seine Kleider vom Leib reißt und nackt durch die Gegend läuft? Die Reaktionen darauf könnten unterschiedlicher nicht sein.

Zelda Tears of the Kingdom: Die Reaktionen auf den nackten Link

Zunächst einmal: Vollkommen nackt können wir in TotK nicht herumlaufen. Selbst wenn wir die komplette Ausrüstung von Link ausziehen, trägt er immer noch eine Boxershorts am Leib.

Doch unterschiedlicher könnten die NPCs aus Hyrule nicht reagieren. In einem Thread hat Reddit-User acidhouses zusammengefasst, welche Reaktionen ihm untergekommen sind.

Für die modebewussten Charaktere ist Links fehlendes Outfit ein Skandal. Sie denken, dass Link nicht viel mit ihnen gemeinsam hat und wie tölpelhaft er aussieht. Eine andere Dame wundert sich, ob es sich dabei wohl um einen neuen Trend handelt, den sie verpasst hat.

Ein weiterer Charakter ekelt sich sogar vor Link und weist ihn an, sich etwas anzuziehen. Link muss nicht einmal den NPC ansprechen, um solch eine Reaktion hervorzurufen, sondern nur an ihm vorbeigehen.

Doch es gibt auch Charaktere, die die Freiheit von Link befürworten: Ein Kutscher stellt fest, dass sein freizügiges Outfit Kleidung äußerst komfortabel aussieht. Andere NPCs sorgen sich eher darum, ob Link nicht kalt ist oder ob er von Banditen ausgeraubt wurde. Ein Roboter stellt nüchtern fest, dass Link keine Klamotten anhat.

Den wohl witzigsten Kommentar hat Robelo: Er fragt einfach nur, ob Link seinen Waschtag hat und deshalb ohne Klamotten herumlaufen muss.

Jetzt seid ihr gefragt: Welche skurrilen Reaktionen konntet ihr bereits beobachten?