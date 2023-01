The Last of Us Serie: Verrückte Fan-Theorie – ist Mehl verantwortlich für die Pilz-Pandemie?

Die Euphorie über den Start der The Last of Us-Serie greift um sich wie ein Lauffeuer. Jetzt gibt es bereits erste Fan-Theorien über die Verbreitung des Menschen verwandelnden Virus, das durch den Cordyceps-Pilz ausgelöst wird.

Eine davon hat so viel Fahrt aufgenommen, dass sogar der ursprüngliche Spielehersteller Naughty Dog das Thema aufgegriffen hat. Bei dieser ganz speziellen Theorie dreht es sich um Mehl und es gibt bereits einige Hinweise in der ersten Folge, die für diese Theorie sprechen könnten.

Reddit auf den Spuren der Brotkrümel

Einer der Fans der Serie, der User anagnost, hat auf Reddit eine glaubhafte Theorie entwickelt, wie sich der todbringende Cordyceps-Pilz verbreiten konnte und dafür einige plausible Hinweise gefunden.

Die Spur führt zum Mehl:

Es gibt mehrere Gründe, die dafür sprechen könnten, dass verseuchtes Mehl der Haupttransportweg für das Virus war. So gibt es bereits einige Beispiele für Charaktere, die dem Virus entgehen konnten und die Mehlprodukte ausgeschlagen haben. Dazu gehören:

Sarah, die kein Mehl für Pfannkuchen hat, und deswegen Eier isst.

Sowohl sie als auch ihr Vater lehnen die Kekse ihrer Nachbarn ab.

Später lehnt Sarah erneut Plätzchen ab, weil diese mit Rosinen sind.

Auch Joel könnte dem Ganzen vielleicht nur entgangen sein, weil er vergessen hat, einen Geburtstagskuchen zu kaufen?

Einen weiteren Hinweis sieht anagost in einer Erwähnung vom Produzenten Neil Druckmann während eines Podcast zu „The Last of Us“. Kurz nach dem hier über Plätzchen gesprochen wurde, sagt dieser, dass er und sein Team viele „Brotkrümel“ für die Zuschauer versteckt hätten.

Ein weiteres Puzzlestück könnte sich in der Radiosendung verbergen, die Joel, Sarah und Tommy zusammen hören und in der über den ersten Ausbruch der Infektion in Jakarta berichtet wird. In Jakarta gibt es nämlich die größte Mehlfabrik der Welt.

Inhalt von Reddit anzeigen

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Reddit. Inhalt von Reddit immer anzeigen

Naughty Dog greift Mehl-Theorie auf

Sowohl im Spiel als auch in der Serie bleiben die genauen Umstände über den Ausbruch der Krankheit sehr nebulös. Wobei es auch in den Spielen einen Bezug zu verseuchtem Getreide in Südafrika gibt.

Der Entwickler von The Last of Us greift die Theorie in Twitter ebenfalls auf, ohne sie dabei zu bestätigen oder zu widerlegen.

Inhalt von Twitter anzeigen

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Vielen Reddit-Nutzern sind das zu viele Auffälligkeiten, um noch reiner Zufall zu sein. Was denkt ihr?