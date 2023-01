The Last of Us: Bella Ramsey ist dank Mod jetzt auch im Spiel

Kommenden Montag erscheint die HBO-Serie The Last of Us in Deutschland, welche auf den preisgekrönten gleichnamigen Videospielvorlagen von Naughty Dog basiert. Wir bekommen dadurch Joels und Ellies gefährliche Reise noch einmal aus einer anderen Perspektive präsentiert.

Ein paar Modder wollten dennoch nicht so lange warten und haben Ellies HBO-Darstellerin Bella Ramsey in den zweiten Teil der Videospielreihe eingefügt.

Ellie in ganz neuem Look!

Zwei Modder haben es geschafft, Ellie einen ganz neuen Look im Sinne der bald erscheinenden Serie zu verpassen. Vontadeh erstellte dafür ein 3D-Abbild von Bella Ramseys Gesicht, welches auf die Originalversion von Ellie im Spiel gesetzt wurde.

Der Kollege smasher248 war für die Tools zur Implementierung von Ellies Veränderung verantwortlich. Der YouTuber Speclizer stellte daraufhin die Arbeit der beiden in einem kleinen Showcase vor. Nachfolgend könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen:

In einem angehefteten Kommentar von Vontadeh zu dem Video wird genauer erklärt, wie sie die Schauspielerin ins Spiel bringen konnten. Der Prozess, so der Kommentar, bestand darin, „die ‘neutrale’ Form von Ellies Gesicht an das Abbild anzupassen“, welches sie nach Bellas Aussehen gefertigt haben.

Es ist dennoch keine perfekte Lösung, laut Vontadeh, da sie derzeit nicht in der Lage sind, die Mimik der Original-Ellie zu verändern, was erklärt, warum das ursprüngliche Gesicht „durchscheint“, wenn sie Emotionen zeigt.

Wann startet The Last of Us in Deutschland?

„The Last of Us“ startet in den USA am 15. Januar 2023 auf HBO und dem Streamingdienst HBO Max. In Deutschland feiert die Serie am 16. Januar 2023 Premiere bei Skys Streamingdienst WOW und über Sky Q. Die erste Staffel wird insgesamt neun Episoden umfassen, die im wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht werden. Mehr Informationen dazu erhaltet ihr hier.