Telltale Games ist zurück: Neuer Gameplay-Trailer zu The Expanse: A Telltale Series veröffentlicht

The Expanse wird von vielen Fans als ein Highlight der Sci-Fi-Unterhaltung angesehen. Telltale liefert jetzt eine Spielumsetzung zur erfolgreichen Serie. Und wer hätte das gedacht, war das Studio doch eigentlich schon vor Jahren insolvent.

Unter neuer Führung will Telltale jetzt wieder durchstarten. Ob das gelingen wird? Wir berichten euch vom ersten Eindruck zum neuen Gameplay-Trailer.

Geschichte mit Tiefgang

Telltale-Spiele haben sich schon seit der ersten Episode von The Walking Dead nicht dadurch ausgezeichnet, dass sie spielerisch als zu anspruchsvoll wären. Viel mehr geht in ihren Spielen um interaktive Geschichten mit starken Charakteren und folgenschweren Entscheidungen.

Um hier auch bei The Expanse wieder brillieren zu können, haben sich Telltale die Macher von Life is Strange: True Colors, Deck Nine Games, ins Boot geholt.

Hintergründe zur Story

In einer fiktiven Zukunft hat die Menschheit angefangen den Mars und seine Asteroiden-Gürtel zu kolonisieren. Die ersten Auseinandersetzungen lassen nicht lange auf sich warten und wir sollen in der Rolle von Camina Drummer versuchen, im Konflikt zu vermitteln.

Zeitlich gesehen spielt die Handlung im Telltale-Abenteuer vor den Ereignissen der Serie. Camina ist nicht alleine im Weltraum. Sie arbeitet mit einer Crew zusammen, doch auch hier gibt es im Verlauf der Story Unstimmigkeiten und unsere Protagonistin muss schwierige Entscheidungen treffen.

The Expanse: Wie weit willst du gehen?

In Telltale-Spielen gibt es keine Musterlösung. Interessen der verschiedenen Charaktere kollidieren. Das fängt bei Kleinigkeiten an, geht aber auch manchmal über Leben und Tod. Wem willst du helfen? Welche Verfehlungen lässt du durchgehen und kannst du das Wohl eines Einzelnen über das Wohl aller stellen?

Auch im Gameplay-Trailer sehen wir schon einen Ausblick auf folgenschwere Entscheidungen. So muss sich Camina an einer Stelle entscheiden, ob sie ihre Mission verfolgen will oder das Bein eines Mitglieds der Crew retten will.

Der erste Ausblick des Trailers wirkt vielversprechend und könnte Telltales erster Schritt zu alter Größe werden.

