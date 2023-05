Alle Schreine in Zelda Tears of the Kingdom: Vergessene Himmelsinsel

Wer in Zelda Tears of the Kingdom neue Herz- und Ausdauercontainer haben will, muss wohl oder übel die Prüfungen der Schreine absolvieren. Jeder abgeschlossene Schrein versorgt Link mit einem Segenslicht und vier Segenslichter können schließlich bei einer Statue der Göttin gegen mehr Leben oder mehr Ausdauer eingetauscht werden. Praktisch, oder?

Zelda Tears of the Kingdom: Fundorte aller Schreine auf Vergessene Himmelsinel

In der nachfolgenden Übersicht findet ihr alle Schreine, die auf Vergessene Himmelsinel gefunden werden können. Bedenkt, dass ihr nicht alle Schreine von Beginn an erreichen könnt. Sobald diese jedoch betreten werden können, habt ihr auch die notwendigen Voraussetzungen erfüllt, um die Prüfungen im Inneren abzuschließen.

Uko-uho-Schrein

Dieser Schrein steht auf der Vergessenen Himmelsinsel, westlich vom Tempel der Zeit. Ihr müsst diesen Tempel für die Hauptmission Die verschlossene Pforte aufsuchen, könnt ihn also gar nicht verpassen. Wie ihr das Rätsel im Uko-uho-Schrein löst, verraten wir euch in unserem Guide: Uko-uho-Schrein in Zelda Tears of the Kingdom: So löst ihr das Rätsel.

In-iza-Schrein

Habt ihr den Uko-Uho-Schrein abgeschlossen, markiert mit eurem Fernglas diesen Schrein im Südwesten der Himmelsinsel. Auf dem Weg dorthin lernt ihr, ein Floß zu bauen, um Wasser überqueren zu können. Die Lösung für diesen Schrein verraten wir euch in dem Guide: Den In-iza-Schrein in Zelda Tears of the Kingdom absolvieren, so geht’s.

Gutanbatji-Schrein

Teil der Hauptquest. Der Gutanbatji-Schrein steht im Westen der Vergessenen Himmelsinsel und muss für den Abschluss der Primäraufgabe Die verschlossene Pforte aufgesucht werden. Ihr erklimmt die glitschige Felswand mit via Ultra-Hand aneinandergereihten Baumstämmden. Und dann: Den Gutanbatji-Schrein in Zelda Tears of the Kingdom absolvieren – Rätsel gelöst.

Natjo-yaha-Schrein

Während der Primäraufgabe Die Suche nach Zelda werdet ihr auf die Suche nach diesem Schrein geschickt, den ihr dank der Fähigkeit Zeitumkehr erreichen könnt. Nutzt diese Kraft bei den Rädern nahe des Teleportpunkts und betretet am Ende der Höhle den Schrein: So löst ihr die Rätsel im Natjo-yaha-Schrein von Zelda Tears of the Kingdom.