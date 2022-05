Twitch: Streamerin fackelt live fast ihre Küche ab

Die junge Twitch-Streamerin kjanecaron zeigt den Followern auf ihrem Kanal hauptsächlich ihr Leben. Ihre IRL-Streams erreichen mehrere hundert Zuschauer*innen. Seit etwas über einem Tag streamt sie nun dauerhaft. Während ihres Subathons hat sie sich live etwas zu essen gekocht, was allerdings gehörig schief gegangen ist.

Streamerin ist über 30 Stunden live

In einem Subathon stellen sich Streamer einen Timer, der angibt, wie lange sie noch streamen. Mit Abonnements und Spenden, in Form von Bits oder Geld, kann dieser Timer verlängert werden. Der Stream wird erst ausgeschaltet, wenn die Zeit abgelaufen ist. „Kjanecaron“ hat einen solchen Subathon kurz vor ihrem Geburtstag gestartet. Sie erfüllt Abo-Ziele, unterhält sich mit ihren Fans, lässt ihren Stream auch weiterlaufen, wenn sie schläft und kocht.

Als sie sich allerdings etwas zum Essen kochen wollte, fängt die Pfanne plötzlich an zu brennen. In Panik versucht sie das Feuer mit Wasser zu löschen, was es nur schlimmer macht.

Kjanecaron setzt fast ihre Küche in Brand

Während ihres Livestreams wollte die junge Amerikanerin sich eigentlich nur in Ruhe etwas zu essen kochen und sich dabei mit ihren Zuschauer*innen unterhalten. Beim Kochen ging dann allerdings einiges schief.

Der Clip, der den Vorfall zeigt, beginnt damit, dass die Küche der Streamerin bereits voller Qualm ist und immer mehr aus der Pfanne aufsteigt. KJ, wie sie sich nennt, sieht das allerdings noch recht gelassen und versucht den Qualm etwas zu verwirbeln. Zur Sicherheit nimmt sie, was auch immer in der Pfanne ist, heraus und legt es auf einen Teller. Von einer Sekunde auf die andere, beginnt das Fett in der Pfanne zu brennen.

Man erkennt den Schock in den Augen der Streamerin. Aus dem Schreck heraus, will sie das Feuer mit Wasser ablöschen – eine schlechte Idee. Das kleine Feuer entzündet sich sofort zu einer riesigen Stichflamme. Kjanecaron stellt die Pfanne, die weiterhin brennt, weg.

Panisch ruft sie nach Hilfe:

„Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ich weiß nicht was ich machen soll, Leute. Bitte helft mir, ich weiß nicht, was ich tun soll!“

Während sie nach Hilfe ruft, geht das Feuer in der Pfanne langsam aus, da das Fett verbrannt ist.

Was tun, wenn es in der Küche brennt?

Der jungen Streamerin ist zum Glück nichts Schlimmeres passiert. Trotzdem hier noch einmal der Hinweis für alle.

Wenn es in der Küche brennt, ist meistens Fett daran beteiligt. Ein Fettbrand darf niemals mit Wasser gelöscht werden! Fett und Wasser vermischen sich nicht. Das Wasser verdampft auf dem heißen Fett. Der Wasserdampf steigt nach oben und nimmt kleinste Fettspritzer mit. Diese entzünden sich und führen zu einer großen Stichflamme.

Deshalb: Am besten habt ihr natürlich eine Löschdecke oder einen Feuerlöscher griffbereit. Versucht das Feuer zu ersticken. Einen Deckel auf die Pfanne oder den Topf setzen, damit kein weiterer Sauerstoff an die Flamme kommt. Falls ihr nichts in der Art in der Nähe habt, könnt ihr es auch mit einem dicken Handtuch oder einer Decke versuchen. Im Notfall die Feuerwehr rufen.

Natürlich ist das eine stressige Situation und man will das Feuer so schnell wie möglich löschen. Geht in einer normalen Situation alle Schritte durch: Wo habt ihr einen Feuerlöscher, einen Deckel oder etwas anderes zum Abdecken. Wenn ihr in einer ruhigen Situation alles sortiert, wisst ihr im Ernstfall was zu tun ist und könnt euch helfen.