Stranger Things Ank – Staffel 5 startet Nov. 2025 – Was bringt Newcomerin Nikki?

Die Rückkehr nach Hawkins, Indiana, steht kurz bevor! Nach einer dreijährigen Pause startet Stranger Things mit der fünften Staffel gegen Ende November 2025 auf Netflix. Während die ersten Episoden um Thanksgiving erscheinen, wird das große Finale an Silvester 2025 veröffentlicht. Die Bühne für ein episches Finale ist bereits bereitet, denn der gefährlichste Mann aus dem Upside Down, Vecna, hat am Ende der vierten Staffel die Flucht ergriffen und die Stadt, die er jahrelang terrorisiert hat, in Aufruhr versetzt.

Die Erwartungen an die letzte Staffel sind hoch, und Netflix hat bereits ein Animationsprojekt in Arbeit, um den Fans einen Hauch von Leichtigkeit zu bieten. Stranger Things: Tales From ’85 spielt zwischen den Staffeln 2 und 3. Hier ist die Schlacht gegen den Mind Flayer überstanden und Eleven ist wieder in Hawkins. Trotz dieser positiven Entwicklungen bleibt die Gruppe angespannt, doch es gibt einen Silberstreif am Horizont: Ein neues Mitglied schließt sich ihnen an.

Eine neue Figur betritt die Bühne

Wer ist Nikki und was bringt sie mit? In Stranger Things: Tales From ’85 wird ein neuer Charakter namens Nikki eingeführt. Sie wird als „toughe, Irokesenschnitt tragende Frau“ beschrieben, die die Gruppe auf ein Abenteuer begleitet, um ein „übernatürliches Mysterium, das ihre Stadt terrorisiert,“ zu untersuchen. Netflix hält sich mit Details bedeckt, aber die Erwähnung eines übernatürlichen Mysteriums wirft Fragen auf.

Es ist denkbar, dass dieses Mysterium mit dem Upside Down in Verbindung steht. In den späteren Staffeln von Stranger Things wird offenbart, dass Vecna hinter den Ereignissen in Hawkins steckt. Die animierte Serie könnte dazu dienen, seine Verbindung zur Stadt und ihren Bewohnern zu festigen. Sollte Vecna involviert sein, könnte das für Nikki nichts Gutes verheißen.

Die Gefahr in Stranger Things

Wie gefährlich ist es, ein neues Mitglied zu sein? Stranger Things hat nie davor zurückgeschreckt, Charaktere schnell sterben zu lassen. Bereits in der ersten Staffel wurde Nancy Wheelers Freundin Barbara Holland getötet, was zu Online-Kampagnen für Gerechtigkeit für die Charakterin führte. Die Geschichte von Barb endete mit der Schließung des Hawkins Labors und ihrer Beerdigung.

Nikki ist bisher in keiner Staffel von Stranger Things aufgetaucht, was die Möglichkeit ihres Ablebens im Spin-off realistisch erscheinen lässt. Vielleicht hilft sie der Gruppe bei der Bewältigung einiger Monster und zieht dann weiter, um einem Leben ohne Monster und Verschwörungen nachzugehen. Die Zukunft von Nikki in Stranger Things bleibt vorerst ein Rätsel, auch weil Netflix die Serie erst 2026 veröffentlichen möchte, nach dem Abschluss der Hauptserie.

Spekulationen und Erwartungen

Was erwartet uns in der neuen Staffel? Die fünfte Staffel von Stranger Things könnte Licht auf Nikki werfen, bevor sie ihren animierten Auftritt hat. Wenn sie ein weiteres Opfer von Vecna wird, verdient sie zumindest diese Einführung. Stranger Things ist weiterhin auf Netflix verfügbar.

Freust du dich auf den neuen Charakter in Stranger Things: Tales From ’85? Wie denkst du, wird sich Nikki in die Gruppe einfügen? Lass es uns in den Kommentaren wissen!