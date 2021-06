Steam Summer Sale 2021: Was erwartet mich dieses Jahr?

Wendet euren Blick von eurem Pile of Shame ab und zückt eure Geldbeutel, es ist wieder so weit: Der Steam Summer Sale steht an. Zumindest wenn man dem Leak von SteamDB Glauben schenken darf. Weil die in der Vergangenheit aber mit extremer Treffsicherheit richtig lagen, dürfen wir wohl auch dem aktuellen Leak vertrauen. Dieses Mal stammen die Infos aus einer E-Mail, die Valve verschiedenen Partnern im Vorfeld geschickt hatte.

Wann geht’s los mit dem Steam Summer Sale 2021?

Laut SteamDB geht es dabei heute um 19 Uhr los, wobei es aufgrund der extremen Nachfrage wie immer erstmal zu Serverschwierigkeiten kommen kann. Der Sale läuft dann vom 24. Juni bis zum 8. Juli 2021. Ihr habt also genug Zeit, in Ruhe durch die zahlreichen Schnäppchen zu stöbern. Habt ihr schon ein Spiel im Auge, bei dem ihr auf ein Angebot hofft?

Was hat der Steam Summer Sale 2021 im Angebot?

Weil Steam selbst den Summer Sale noch nicht bekanntgegeben hat und der Leak von SteamDB nur die Zeitspanne verrät, gibt es leider noch keine genauen Infos zu den reduzierten Spielen. Wie für den Summer Sale üblich, dürft ihr aber wieder mit unzähligen kleinen und großen Titeln zu Schnäppchen-Preisen rechnen. Stardew Valley ist da ein beliebter Kandidat, der Farming-Simulator ist nämlich regelmäßig auf Steam im Angebot. Sobald der Sale gestartet ist, versorgen wir euch natürlich mit den wichtigsten Spiele-Schnäppchen.

Darüber hinaus hat SteamDB aber immerhin noch ein paar Sammelkarten geleakt, die mit einer Aktion zum Steam Summer Sale in Verbindung stehen könnten. Was genau es damit auf sich hat, werden wir wohl erst ab heute Abend 19 Uhr erfahren.

Falls es euch jetzt schon in den Fingern juckt, Geld auszugeben oder ihr ganz akut was zum Zocken braucht: Noch läuft bei Steam die Angebotsreihe Midweek Madness. Dort bekommt ihr beispielsweise das „Off With Your Head“-Bundle, bei dem ihr „Skul: The Hero Slayer“ sowie das fantastische Roguelike „Dead Cells“ für unschlagbare 24,82€ erstehen könnt.