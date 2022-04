Starfield: So fantastisch soll das Sci-Fi-Epos klingen

Bethesda arbeitet weiterhin fleißig an der ersten neuen IP nach über 25 Jahren. Starfield soll im November für PC und Xbox Series X|S erscheinen und direkt zum Launch im Xbox Game Pass landen. Mit ausführlichem Material halten sich die Entwickler*innen nach wie vor zurück, dafür verraten sie nach und nach mehr über die Hintergründe und die Entwicklung.

Vor einigen Wochen haben wir über die zweite Episode von Into the Starfield berichtet, in der es um die Hintergrundgeschichte eures Hauptcharakters ging. Die dritte Episode, die gestern erschienen ist, befasst sich mit dem Soundtrack und dem Klangdesign des neuen Weltraum-Abenteuers.

Aus diesem Grund wird Starfield von Erfolg gekrönt sein!

So klingt Starfield

Das Video trägt den Titel Into the Starfield – Episode 3: Der Klang des Abenteuers. Darin erzählen Audio Director Mark Lampert und Komponist Inon Zur, wie sie den Soundtrack von „Starfield“ entwickelt haben. Die Erwartungen sind natürlich auch in diesem Bereich groß, Titel wie Skyrim haben mit ihrem Sounddesign und ihren Stücken die Latte ziemlich hoch gehängt.

Ihr könnt (und solltet) euch das Video hier ansehen. Alle Infos erfahrt ihr danach.

Musik trägt Emotionen und soll die Reise verdeutlichen

Während im Hintergrund einige wirklich beeindruckende Stücke aus „Starfield“ zu hören sind, sprechen die Entwickler über die Hintergründe der Aufnahmen. Für den Komponisten ist die Musik eine wichtige Dimension der Erfahrung, weil durch sie Emotionen ausgedrückt und vermittelt werden können.

Für das Hauptthema wurden einzelne Instrumentengruppen aufgenommen. Dadurch sollen besondere, frequenzartige Sequenzen entstehen, die gut zum Thema des Spiels passen. Die Arbeit der Grafikdesigner*innen war wohl eine wichtige Inspiration.

Arbeitet Bethesda im Geheimen an Starfield Online?

Die Musik soll auch die Reise verdeutlichen. Sie beginnt vorsichtig und erreicht ihren Höhepunkt, bevor wir mit neuen Erfahrungen zurückkehren. Im besten Fall bemerken wir sie dabei gar nicht:

„Ich glaube, das Spiel ist eine Erfahrung, und Musik ist Teil davon. Ich glaube, dass die beste Musik in einem Spiel die Musik ist, die man nicht hört, sondern die man fühlt.“

Für Lampert wurde alles etwas einfacher, als das Hauptthema fertig war. Er konnte dann mit seinem Team die einzelnen Teile davon nehmen, sie umformen und daraus etwas Neues schaffen. Das Hauptthema wird also gewissermaßen immer wieder anders auftauchen.

Wie gefällt euch die Musik, die zu hören ist? Freut ihr euch auf „Starfield“? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!