Star Wars: Visions bekommt eine zweite Staffel. Disney kündigt jetzt an, wann genau die nächste Ladung der „Star Wars“-Animationsfilm-Sammlung an den Start geht. Aber das war noch nicht alles: Wir wissen jetzt auch, von welchen Studios die Kurzfilme kommen.

Star Wars: Visions – 2. Staffel kommt im Mai

Darum geht’s: „Star Wars: Visions“ ist keine normale Serie, sondern eher eine Ansammlung sehr unterschiedlicher Kurzfilme. Die entstammen allesamt dem Bereich des Animationsfilms und kommen von den verschiedensten Anime-Studios.

Season 1 bot zum Beispiel ebenfalls neun Episoden, die allesamt im September 2021 auf Disney+ veröffentlicht wurden. Daran waren unter anderem große Namen wie Studio Trigger (Cyberpunk: Edgerunners), Lucy Liu oder Alison Brie beteiligt.

Die 2. Staffel kommt! Season 2 von „Star Wars: Visions“ wurde jetzt nicht nur mit einem festen Veröffentlichungstermin angekündigt, sondern auch mit vielen Details und Infos enthüllt.

Das ist der Release-Termin:

Am 4. Mai 2023 kommt „Star Wars: Visions Volume 2“ auf Disney+.

Staffel 2 von „Star Wars: Visions“ erscheint also am inoffiziellen Star Wars-Tag, May the Fourth (weil das ein bisschen wie der Anfang des berühmten „may the force be with you“/„möge die Macht mit Dir sein“ klingt).

So sah die erste Staffel aus:

2. Staffel Star Wars: Visions kommt von diesen Studios

Auch Volume 2 von „Star Wars: Visions“ soll wieder durch verschiedene Animations-Stile von diversen Studios auftrumpfen.

Dieses Mal sind die folgenden mit dabei:

El Guiri (Spanien)

Cartoon Saloon (Irland)

Punkrobot (Chile)

Aardman (Großbritannien)

Studio Mir (Südkorea)

Studio La Cachette (Frankreich)

88 Pictures (India)

D’art Shtajio (Japan)

Triggerfish (Südafrika)

Das bedeutet, dass euch hier jede Menge Stoff von Menschen erwartet, die bereits Oscars für ihre Arbeit erhalten haben oder nominiert wurden. Manche von ihnen haben an Ratatouille, Wall-E, Findet Nemo, „The Secret of Kells“, „Bear Story“, Star Wars: Clone Wars: Avatar: The Last Airbender oder Die Legende von Korra mitgewirkt.

Wie hat euch Volume 1 von Star Wars: Visions gefallen? Freut ihr euch auf die zweite Sammlung Star Wars-Anime? Schreibt es uns in die Kommentare.