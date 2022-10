Star Trek: Neue Trailer zum Picard-Finale und Discovery Staffel 5

Star Trek meldet sich nächstes Jahr mit den beiden Serien-Highlights Picard und Discovery zurück. Zum Start der finalen 3. Staffel von Picard am 16. Februar 2023 beim US-Streamingdienst Paramount+ präsentieren die Serienmacher auf der New York Comic-Con einen frischen Trailer mit einer neuen Gegenspielerin. Gleichzeitig gibt es einen ersten Preview-Trailer zur 5. Staffel Discovery, die ebenso nächstes Jahr an den Start gehen wird.

Picard und Enterprise-Crew zurück

In der dritten und letzten Staffel der Serie „Picard“ gibt es noch einmal ein Wiedersehen mit dem ehemaligen Captain Jean-Luc Picard, der sehr zur Freude der vielen Fans endlich wieder mit seiner (fast) kompletten Crew der USS Enterprise vereint wird: William Riker (Jonathan Frakes), Geordi La Forge (LeVar Burton), Worf (Michael Dorn), Beverly Crusher (Gates McFadden), Deanna Troi (Marina Sirtis) und natürlich Data (Brent Spiner). Darüber hinaus sind Seven of Nine (Jeri Ryan) sowie Professor Moriarty (Daniel Davis) wieder mit dabei.

Die bislang veröffentlichten Szenen zeigen, dass Beverly Crusher scheinbar in Schwierigkeiten steckt und Hilfe von Picard sowie der restlichen ehemaligen Enterprise-Crew auf dem neuen Raumschiff USS Titan erhält.

Picards neue Gegenspielerin enthüllt

Im neuen Trailer wird erstmals Picards neue Gegenspielerin enthüllt: Dabei handelt es sich um Amanda Plummer, die Captain Vadic des Raumschiffs Shrike darstellen wird und ersten Infos nach Picards Handlungen bereits seit seinen Tagen auf der USS Enterprise verfolgt. Viel mehr wird noch immer nicht verraten.

Hinzu kommen die beiden Neuzugänge Mica Burton und Ashlei Sharpe Chestnut als La Forges Töchter, die ebenso der Sternenflotte angehören.

Die 3. Staffel umfasst 10 Episoden und bildet den Abschluss des „The Next Generation“-Sequels. In Deutschland übernimmt Amazon Prime Video die Erstausstrahlung, ein konkreter Termin wird noch bekannt gegeben.

Die Abenteuer der Discovery gehen weiter

Paramount kündigt mit einem ersten Trailer der 5. Staffel von Discovery ein Wiedersehen mit Burnham (Sonequa Martin-Green), Saru (Doug Jones), Tilly (Mary Wiseman) und dem Rest der Crew an. Besonders die Rückkehr von Publikumsliebling Tilly dürfte den Fans gefallen, auch wenn sie scheinbar nur noch eine Gastrolle einnimmt.

Zu den neuen Charakteren gehört Sternenflottenoffizier Rayner (Callum Keith Rennie) und die Gesetzlosen L’ak und Moll (gespielt von Elias Toufexis und Eve Harlow), die dem Trailer nach einen wichtigen Part in den neuen Episoden einnehmen werden. Viel mehr wird bislang über die Handlung noch nicht verraten. Ein Starttermin steht ebenfalls noch nicht fest.

