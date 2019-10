Apex Legends - Das sind alle Buffs und Nerfs der Waffen in Season 3

Der Battle-Royale-Shooter „Apex Legends“ ist in seine 3. Saison gestartet. Season 3 wartet mit umfangreichen Änderungen und einer komplett neuen Karte auf. Doch auch am Balancing der Waffen hat Respawn kräftig geschraubt.

Auch in Apex Legends Season 3 hat Entwickler Respawn Entertainment das Balancing der Waffen stark verändert und auch die Hop-up-Waffenaufsätze mit einem Update versehen. Wir liefern euch einen Überblick über alle Buffs und Nerfs der Waffen.

Die Änderungen der Waffen in Apex Legends Season 3

Gestern Abend startete der Multiplayer-Shooter „Apex Legends“ endlich in Saison 3. Neben einer neuen Karte, der Legende Crypto und einer neuen Waffe wartete das riesige Update mit zahlreichen Änderungen und Anpassungen auf. Vor allem die Waffen wurden dabei stark verändert.

Während beispielsweise der Basis-Schaden der Hemlok erhöht wurde, verursacht die P-99 fortan weniger Damage. Hier sind alle Buffs und Nerfs im Überblick:

R-99

Basis-Magazingröße verringert, jetzt 18/20/23/27 (vorher 18/22/26/30)

Das Rückstoßmuster wurde verändert und bietet nun mehr zufällige Abweichungen

Prowler

Leicht zufällige Streuung wurde hinzugefügt, während das Rückstoßmuster im Dauerfeuermodus erhalten bleibt

Longbow DMR

Feuerrate wurde reduziert von 1.6 auf 1.3

Der Schadensmultiplikator für Beintreffer wurde verringert von 0.9 auf 0.8.

G7 Scout

Basis-Schaden erhöht von 30 auf 34

Hemlok

Basis-Schaden von 18 auf 22 erhöht

Feuerrate in beiden Modi minimal reduziert

Mozambique

Streumuster verringert

Waffe erholt sich schneller von Streuung, dadurch soll es einfacher sein, Ziele im Visier zu behalten

L-Star

Enorme Verringerung der horizontalen Streuung

Hat nun immer das Visier 1x Digitale Bedrohung vorinstalliert

Schaden von 21 auf 19 reduziert

Zudem wurde der Basis-Kopfschuss-Multiplikator der Wingman und DMR von 2.0 auf 2.15 erhöht, Kopfschüsse richten also fortan mehr Schaden an.

Die Änderungen der Hop-ups und Gold-Waffen

Auch die sammelbaren Hop-up-Waffenaufsätze wurden in „Apex Legends“ Season 3 verändert. Während die grundlegende Zahl erhalten bleiben soll, planen die Entwickler mit künftigen Saisons, einige der Aufsätze zu entfernen und durch alte oder neue zu ersetzen.

Mit der dritten Saison wurden Disruptor Rounds und Skullpierecer Rifling aus dem Spiel entfernt und durch zwei neue Hop-ups ersetzt:

Anvil Receiver

Für Flatline und R-301

Seltenheit: Level 4 (Gold)

Verstärkt den halbautomatischen Feuermodus. Erhöhter Schaden auf Kosten der Feuerrate, verbraucht zwei Kugeln pro Schuss

Double Tap Trigger

Für G7 Scout und EVA-8

Seltenheit: Stufe 3 (Lila)

Jedes Mal, wenn ihr den Abzug betätigt, wird ein schneller Burst aus zwei Kugeln abgefeuert

Außerdem haben die Entwickler die vollausgestatteten Gold-Waffen in „Apex Legends“ verändert. In Saison 3 findet ihr nun die Flatline mit einer 1x-2x-Optik, die EVA-8 mit einem 1x Thread-Visier, die Triple Take mit einem 4x-10x Thread-Visier, die G7 Scout mit einer 2x-4x-Optik und die brandneue Charge Rifle mit einem 4x-10x-Thread-Visier.