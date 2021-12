Diesen Mittwoch, am 15. Dezember 2021 schwingt sich Tom Holland aka die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft in Spider-Man: No Way Home endlich wieder über die große Leinwand.

Im Interview mit The Project spricht Holland über das große Finale der Trilogie.

Spider-Man: No Way Home: Wie ein Avengers-Film

Auf die Frage, wie zuversichtlich Protagonist Tom Holland und das Team hinter „No Way Home“ damit seien, ihre Fans mit dem anstehenden Film beeindrucken zu können, antwortet Holland indirekt, aber selbstsicher:

„Die Fans werden nicht enttäuscht sein! Und all diese Spekulationen und diese Fan-Theorien … Du weißt schon, die Erwartungen […] werden erfüllt werden.“

Moderator Peter Helliar versteht natürlich den Wink mit dem Zaunpfahl und verspricht seinem Gast, ihm keine weiteren Informationen dazu entlocken zu wollen, woraufhin Holland erleichtert auflacht.

Dafür zählt er auf, worauf Zuschauerinnen und Zuschauer gespannt sein dürfen:

„Die Action-Szenen sind viel aufwändiger, [der Film] ist viel witziger, er ist so viel emotionaler. Die Einsätze sind viel höher. Es hat sich wirklich fast so angefühlt, als hätten wir einen Avengers-Film gedreht!“

Parallelen zwischen Tom Holland und Peter Parker

Helliar stellt fest, dass Tom und Peter nun das selbe Schicksal teilen, da beide quasi über Nacht durch ihre Verkörperung von Spider-Man berühmt geworden sind. Holland stimmt zu, berichtigt jedoch:

„Unglücklicherweise ist [Peter Parker] deshalb berühmt, weil ihn nun jeder für einen Massenmörder hält. Ich bin nur dafür bekannt, dass ich Spandex trage und mich vor einem Green Screen schwinge.“

Wie genau es dazu kam, dass Peter demaskiert wurde und es anschließend mit den Sinister Six aufnehmen muss, könnt ihr in unserer Besprechung des Trailers mit Spekulation um das neue Multiverse nachlesen.

Ganz Ungeduldige, die keine Spoiler fürchten, können auch einen Blick in den Artikel zum Leak der Post-Credit-Scene von „Spider-Man: No Way Home“ werfen.