Sons of the Forest: Interaktive Map – Karte zeigt Höhlen, Ressourcen und nützliche Items

Das Survival-Horror-Spiel Sons of the Forest verlangt euch alles ab: Ein Fehler, ein falscher Schritt und ihr segnet das Zeitliche. Im Kampf gegen die unwirtliche Umgebung und die blutrünstigen Mutanten auf der Insel mitten im Nirgendwo braucht ihr also jede Hilfe, die ihr kriegen könnt. Eine interaktive Karte kommt da wie gerufen – immerhin ist die Spielwelt viermal so groß wie im Vorgänger.

Orientierung leicht gemacht: Interaktive Karte für Sons of the Forest weist euch den Weg

Wenn ihr nach dem Absturz eures Hubschraubers in Sons of the Forest aufwacht, steht ihr erst einmal im wahrsten Sinne des Wortes mit leeren Händen da. Ihr tut also gut daran, euch möglichst schnell zu orientieren, um überlebenswichtige Gegenstände und Ressourcen finden zu können.

Diese interaktive Karte hilft euch dabei, den Überblick auf der Kannibalen-Insel zu behalten. Die Map verzeichnet beispielsweise wichtige Orte auf der Karte wie verlassene Lager, Camps der Kannibalen oder Eingänge zu versteckten Höhlen.

Die interaktive Karte zu Sons of the Forest zeigt euch alle wichtigen Informationen und Orte der Spielwelt auf einen Blick an. ©Mapgenie

Außerdem seht ihr auf einen Blick, wo sich nützliche Gegenstände wie Ausrüstung, Waffen, Munition oder Vorräte befinden. Auch Wildtiere wie Schildkröten oder Muscheln sind auf der Karte eingezeichnet. Per Suchfunktion könnt ihr die angezeigten Markierungen nach euren Wünschen filtern.

Wer möchte, kann die interaktive Karte zusätzlich benutzen, um den eigenen Spielfortschritt zu verfolgen: Ihr könnt etwa bereits gefundene Gegenstände auf der Karte markieren oder eigene Orte nach Wunsch eintragen. Dafür müsst ihr euch aber ein kostenloses Nutzerkonto für den Progress-Tracker anlegen. Entscheidet ihr euch darüber hinaus für die kostenpflichtige Premium-Variante, habt ihr sogar die Möglichkeit, eure Markierungen mit Freunden zu teilen.

Falls euch die Karte nicht ausreicht, um euch in Sons of the Forest zurechtzufinden, legen wir euch unsere Komplettlösung zum Spiel ans Herz. Hier findet ihr neben allgemeinen Tipps und Tricks zum Überleben auch konkrete Anleitungen, wie ihr bestimmte Gegenstände entdecken und euch gegen die zahlreichen Gefahren auf der Insel verteidigen könnt.

Das ist die verbaute Gaming-Hardware von MontanaBlack: