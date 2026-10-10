Silver Pines auf PS5 – Survival Horror mit Metroidvania kommt gut an

Auf der PS5 wartet seit dem 8. Oktober 2026 ein neuer Geheimtipp für Horror-Fans. Silver Pines verbindet klassischen Survival-Horror mit einer Metroidvania-Struktur und konnte direkt zum Start starke Wertungen einfahren. Einzelne Tests vergaben sogar die Höchstnote von 10 von 10.

Das von Wych Elm entwickelte und von Team17 veröffentlichte Spiel erreicht bei OpenCritic aktuell einen Durchschnitt von 88 Punkten. Im PlayStation Store liegt die Nutzerwertung zum Start bei beeindruckenden 4,92 von 5 Sternen, während die PC-Version auf Steam insgesamt sehr positive Rezensionen erhält.

Survival-Horror trifft auf Metroidvania

Was macht Silver Pines besonders? Das Abenteuer versetzt euch in eine fast verlassene amerikanische Kleinstadt, deren düstere Atmosphäre deutliche Erinnerungen an Twin Peaks weckt. Privatdetektiv Red Walker reist an diesen vergessenen Ort, um den verschwundenen Musiker Eddie Velvet zu finden.

Bei seinen Ermittlungen stößt Walker auf eine unheimliche Vergangenheit und gerät immer tiefer in ein albtraumhaftes Szenario. Zur klassischen Survival-Horror-Formel gehören knappe Munition, begrenzter Platz im Inventar, Heilgegenstände, Rätsel sowie gefährliche Monster und Bosse. Kämpfe lassen sich teilweise vermeiden, wodurch der Umgang mit den verfügbaren Ressourcen eine wichtige Rolle spielt.

Die Metroidvania-Struktur hebt Silver Pines von vielen Genre-Konkurrenten ab. Neue Werkzeuge und Waffen öffnen zuvor unzugängliche Wege, verschlossene Türen und versteckte Bereiche. Dadurch lohnt es sich, bereits besuchte Orte erneut zu erkunden und nach Hinweisen, Vorräten oder Geheimnissen zu suchen.

Starker Horror-Jahrgang für die PS5

Wie fallen die ersten Reaktionen aus? Besonders häufig werden die dichte Atmosphäre, der eigenständige Grafikstil und die ungewöhnliche Verbindung aus Survival-Horror und Metroidvania-Erkundung gelobt. Die Wertungen reichen in mehreren Fällen bis zur Höchstnote, wobei der OpenCritic-Durchschnitt von 88 Punkten das insgesamt starke Kritikerbild unterstreicht.

Silver Pines erscheint in einem ohnehin gut gefüllten Horror-Jahr. Zu den größeren PS5-Veröffentlichungen des Jahres 2026 gehören Resident Evil Requiem und das konsolenexklusive Silent Hill: Townfall. Kleinere Produktionen wie Crisol: Theater of Idols und Sinking City 2 sorgen ebenfalls für Nachschub, während Hellraiser: Revival im Oktober 2026 deutlich gemischtere Reaktionen erhielt.

Das Einzelspieler-Abenteuer ist nicht auf die PS5 beschränkt. Silver Pines erschien ebenfalls für PC, Xbox Series X und S, Nintendo Switch sowie Nintendo Switch 2. Die Standardversion wird für 24,99 Euro angeboten, während die Deluxe Edition zusätzlich ein digitales Artbook und den Soundtrack enthält.

Ein spannender Geheimtipp im Oktober

Für wen lohnt sich Silver Pines? Das Spiel richtet sich vor allem an Horror-Fans, die langsame Erkundung, Ressourcenverwaltung und verschachtelte Gebiete mögen. Wer eine Mischung aus klassischem Survival-Horror, psychologischem Kleinstadtgrusel und Metroidvania-Fortschritt sucht, dürfte hier eine der interessantesten Neuerscheinungen des Jahres finden.

Silver Pines muss sich trotz seiner kleineren Produktion nicht vor den großen Namen des Genres verstecken. Die hervorragenden ersten Bewertungen machen das Spiel zu einer spannenden Alternative für alle, die nach Resident Evil Requiem und Silent Hill: Townfall noch nicht genug von düsteren Abenteuern haben.

Werdet ihr Silver Pines auf der PS5 oder einer anderen Plattform ausprobieren? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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