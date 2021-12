Scorn: Ekliger Horror-Shooter bekommt endlich einen Release-Zeitraum

Horrorfans dürften den ekelerregenden Shooter Scorn aus dem Hause Ebb Software schon länger auf dem Schirm haben. Schließlich wurde der Titel schon vor mehreren Jahren angekündigt und hat durchaus mit einigen Neuigkeiten auf sich aufmerksam gemacht.

Leider beinhalteten diese oft Verschiebungen oder Berichte über Probleme in der Entwicklung und natürlich könnte es auch in Zukunft wieder dazu kommen. Jetzt dürfen Fans aber zumindest vorerst aufatmen. Denn die verantwortlichen Entwickler haben sich vorerst auf einen genaueren Release-Zeitraum festgelegt.

Demnach soll „Scorn“ nun im Oktober 2022 erscheinen. Das verkündete man in einem offiziellen Update auf der Kickstarter-Seite des Projekts, der Titel ist nämlich ursprünglich von über 5000 Fans mit knapp 200.000 Dollar finanziert worden. Im neuen Beitrag verriet man nicht nur den Release-Zeitraum, sondern bedankte sich auch für die Geduld bei den Fans und erzählte, was man mit der Zeit bis zum Launch anfangen wolle:

„Die zusätzliche Zeit wird es dem Team erlauben, sicherzustellen, dass es die Vision von Scorn in all seinem Gänsehaut-erzeugenden, albtraumhaften Glanz zum Leben erwecken kann. Wir wissen, dass das bedeutet, dass ihr länger warten müsst, besonders unsere fantastische Kickstarter-Community, die schon von Anfang an dabei sind. Dennoch geben wir alles dafür, Scorn zu der bestmöglichen Erfahrung für unsere Spieler und Fans zu machen.“