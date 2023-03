Schlüsselkarte auf Stufe 3 umschreiben in Resident Evil 4 Remake – Alle Türverriegelungen öffnen

Nachdem ihr in Resident Evil 4 Remake auf der Suche nach Ashley mit dem Boot zu einer Insel mit einer sehr gut gewachten Festungsanlage darauf gefahren seid, müsst ihr euch über den Kai bis in das Innere des riesigen Labors kämpfen. Schnell ist Ashley hier zwar ausfindig gemacht, die Zelle, in der sie sich befindet, ist allerdings verschlossen und benötigt eine Schlüsselkarte, um geöffnet zu werden.

Das Problem an der ganzen Sache ist, dass es insgesamt drei unterschiedliche Sicherheitsstufen für die Schlüsselkarte gibt. Wie ihr an die verschiedenen Sicherheitsstufen herankommt und schlussendlich Ashley befreit, erklären wir euch in den folgenden Zeilen.

Wo finde ich die Schlüsselkarte?

Alle wichtigen Anweisungen zu der Schlüsselkarte findet ihr in einer Labornotiz eines Dr. Ernesto Nunoz Reyes. Hier heißt es, dass mit der Schlüsselkarte der Stufe 1 zur Sezierstation gegangen werden soll. Weiterhin heißt die Anweisung an das Personal:

Überschreiben Sie die Karte für eine Stufe-2-Freigabe mit dem Gerät im Gefrierhaus .

mit dem Gerät im . Überschreiben Sie die Karte für eine Stufe-3-Freigabe mit dem Gerät auf der Inkubationsstation.

Unser Auftrag ist also klar, wir gehen zunächst in die Sezierstation. Diese befindet sich nördlich des Kontrollraums, in dem ihr die Labornotiz gefunden habt.

Wichtig zu beachten ist außerdem, dass ihr im Kontrollraum die Stromzufuhr des Gefrierhauses sowie der Sezierstation aktivieren könnt. Allerdings kann immer nur einer dieser Bereiche mit Strom versorgt werden. Betätigt den Schalthebel, um den rechten Bereich und damit die Sezierstation mit Strom zu versorgen.

Der Zugang zur Sezierstation ist allerdings verschlossen. Nutzt das davor befindliche Terminal, um die Stromzufuhr für die Tür zu aktivieren. Hier gilt es ein kleines Rätsel zu lösen und den Strom zu beiden Knoten zu führen. Die Lösung könnt ihr dem folgenden Bild entnehmen.

Nun könnt ihr in den OP-Saal spazieren und die Schlüsselkarte der Stufe 1 (Keycard 1) an euch nehmen. Diese befindet sich im hinteren Bereich des Raums auf einem Metallwagen. Hiermit könnt ihr nun Türen der Sicherheitsstufe 1 öffnen.

Sobald ihr die Schlüsselkarte in eurem Besitz habt, wird vor der Tür ein sogenannter Regenerador auf euch warten. Versucht gar nicht erst diesen Gegner auszuschalten, da die Parasiten in seinem Körper zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig abgetötet werden können und ihr lediglich Munition verschwenden würdet.

Schlüsselkarte der Sicherheitsstufe 2 erhalten

Lauft zurück in den Kontrollraum und aktiviert dort die Stromversorgung für das Gefrierhaus. Sobald ihr dieses betreten habt, solltet ihr euren Verfolger erst einmal los sein. Im rechten Bereich könnt ihr mit dem Gefrierschrank interagieren, um an die Munition darin zu gelangen.

Im Anschluss lässt sich optional das Terminal für das elektronische Schloss nutzen, um an eine neue Waffe zu gelangen.

An diesem Terminal müsst ihr jetzt den Strom zu allen fünf Knoten leiten. Die Lösung könnt ihr dem folgenden Bild entnehmen.

Fundort der Maschinenpistole LE5

Habt ihr den Storm an alle fünf Knoten geleitet, öffnet sich die Tür und ihr bekommt Zugriff zu der Maschinenpistole LE5, die über eine hohe Durchschlagskraft verfügt und auf der verschiedene Zielfernrohre montiert werden können. Dazu gehört zum Beispiel das Standardzielfernrohr mit zwei Vergrößerungsstufen. In dem Raum befinden sich zudem 30 Schuss für die neue Waffe.

Um der Schlüsselkarte nun Sicherheitsstufe 2 zu geben, müsst ihr diese in das Überschreibungsterminal stecken, das sich im hinteren Bereich des Gefrierhauses befindet. Dadurch wird sich allerdings ein weiterer Regenerador aus einem der an der Decke hängenden Säcke befreien und euch direkt angreifen. Da die Überschreibung der Schlüsselkarte ein wenig Zeit benötigt, solltet ihr jetzt schnell den Bereich verlassen und einmal im Kreis laufen. Bedenkt, dass der erste Regenerator dort ebenfalls sein Unwesen treibt.

Nach rund einer Minute könnt ihr zurück in das Gefrierhaus laufen und die Schlüsselkarte der Stufe 2 (Keycard 2) in euer Inventar packen. Versucht im Anschluss den beiden Gegnern auszuweichen und in die Inkubationsstation zu gelangen, in der sich das letzte Überschreibungsterminal befindet.

Schlüsselkarte der Sicherheitsstufe 3 erhalten

Kurz vor dem Raum mit dem Händler und der Schreibmaschine befindet sich eine Tür mit einer Stufe-2-Türverriergelung, die ihr jetzt öffnen könnt. Lauft durch den kurzen Korridor, um in einen Technikraum zu gelangen. Hier angekommen könnt ihr ein wenig durchatmen, da eure Verfolger hier nicht hineinkommen. Kümmert euch um die drei kleineren Gegner und durchsucht den Raum nach wertvoller Munition.

In der Inkubationsstation befinden sich vier Tanks mit jeweils einem Regenerador darin. Durchquert den Raum und betretet am anderen Ende den nächsten. Hier findet ihr in einem Koffer ein biosensorisches Zielfernrohr. Dieses Zubehör lässt sich mit jeder Waffe kombinieren, auf der ein Zielfernrohr montiert werden kann. Mit diesem Zielfernrohr werden Organismen bei Gegnern hervorgehoben, perfekt also für den Kampf gegen die neuen Gegner. Wir haben es auf die zuvor gefundene LE5 gesetzt. Aber auch andere Waffen wie zum Beispiel das Gewehr bieten sich dafür an.

Das Überschreibungsterminal, um eurer Schlüsselkarte Stufe 3 (Keycard 3) zu verpassen, könnt ihr hier noch nicht nutzen, da Leon einen Schraubenschlüssel benötigt, um die Verkleidung des Terminals zu demontieren.

Aber wo befindet sich der Schraubenschlüssel? Die Antwort wird euch nicht gefallen, da ihr das Werkzeug im Inneren eines der Monster in den Tanks findet. Mit dem neuen Zielfernrohr seht ihr bei dem Exemplar gegenüber der Tür zum Raum mit dem Überschreibungsterminal den gesuchten Gegenstand im Inneren. Außerdem beherbergt der Regenerador drei Parasiten, die wie eine Art lebenswichtiges Organ fungieren. Ihr müsst alle drei zerstören müsst, um ihn endgültig zu töten.

Sobald ihr alle vier Gegner getötet habt, nutzt den Schraubenschlüssel und überschreibt die Schlüsselkarte Stufe 2 auf die Schlüsselkarte Stufe 3, woraufhin ihr von weiteren Feinden angegriffen werdet.

Sind alle Gegner erledigt, folgt dann dem Weg zurück zu der Zelle, in der Ashley gefangen gehalten wird. Mit der Schlüsselkarte der Stufe 3 lässt sich die Zellentür endlich öffnen und Ashley befreien.

