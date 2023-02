Reise in die Vergangenheit: RTLZWEI holt zum 30. Geburtstag drei Anime-Klassiker zurück

I was there Gandalf, 3000 years ago, als auf RTLZWEI noch fleißig Anime-Klassiker über die Flimmerkiste liefen. Wobei sie da noch keine Klassiker waren, denn damals hatten viele Kinder ihre erste Begegnung mit Son Goku, Krillin, dem Herrn der Schildkröten und Co.

Jetzt gibt es ein Wiedersehen auf dem Sender mit drei ganz besonderen Animes und neuen Folgen einer weiteren Kult-Serie…

Finde deine sieben Dragonballs

Ab März ist es so weit, das Abenteuer unseres Liebling-Saijayins startet aufs Neue. Mit ihm an den Start gehen außerdem „Milla Superstar“ und Sailormoon. Es erwarten uns also viel Sport- & Kampfgeist, catchige Anime-Hymnen und ganz viel Heldentum.

1999 wurde Dragonball das erste Mal auf damals noch „RTL II“ ausgestrahlt. Wer beim Release mit dabei war, darf sich jetzt alt fühlen. Nach vielen Folgen und mehreren Serien-Nachfolgern wie Dragonball Z, Dragonball GT oder Dragonball Super findet das Franchise immer noch großen Anklang bei den Fans.

Ab Sonntag, dem 5. März, ist es so weit. Um 13:20 Uhr werden die Animes ausgestrahlt.

Neben unseren animierten Helden gibt es Sonntag auch noch ein Wiedersehen mit einem realen Star. Dieser stellt uns schon seit 1998 vor die Wahl, ob wir es bei seinen spannenden Geschichten mit Fiktion oder Wirklichkeit zu tun haben.

X-Faktor: Das Unfassbare – Neue Folgen

Jonathan Frakes, die Nummer 1 auf der Enterprise nimmt noch einmal die Rolle als Geschichtenerzähler ein. Zwei neue Folgen hält RTLZWEI bereit, die ebenfalls am 5. März um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden. Und dann heißt es wieder…

„Wir leben in einer Welt, in der Traum und Wirklichkeit nah beieinander liegen, in der Tatsachen oft wie Fantasiegebilde erscheinen, die wir uns nicht erklären können. Können Sie Wahrheit und Lüge unterscheiden? Ihr Jonathan Frakes.“ X-Faktor

Viel Spaß beim Schauen.