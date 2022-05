Erscheint Returnal bald für den PC?

Wird Returnal, der Erfolgstitel von Housemarque, bald für den PC veröffentlicht? Es gibt erste Anzeichen dafür, dass die Exklusivität des Roguelike-Shooters bald enden könnte.

Bei „Returnal“ handelt es sich eigentlich um ein exklusives PlayStation-Spiel, das 2021 für die PS5 (und nur für die PS5) erschienen ist. Doch einem SteamDB-Eintrag zufolge, der am 26. Mai 2022 vorgefunden wurde, könnte das Spiel eine Portierung spendiert bekommen.

Returnal: Erste Hinweise auf PC-Verison

Unter dem Codename „Oregon“ hat sich „Returnal“ scheinbar auf leisen Sohlen in die Steam-Datenbank geschlichen. Auch wenn wir nicht zu 100 Prozent bestätigen können, dass sich hierbei wirklich um das Spiel handelt, gibt es entsprechende Hinweise.

Diese werden klarer, wenn man sich die Änderungsliste und die Tags auf dieser Liste ansieht. An dieser Stelle können wir ein kleines Rätsel veranstalten. Was glaubt ihr, um welches Spiel es sich hierbei wohl handeln mag?

Die besagten Tags lauten wie folgt:

Roguelike

Sci-Fi

Bullet Hell

Female Protagonist

An anderer Stelle gibt es zudem noch Lokalisierungseinträge, die sich auf den Turm von Sisyphos, Atropos und Helios beziehen. Die ersten Einträge stellen Ortschaften im Spiel dar, während Helios als Schiffsname wiederzuerkennen ist.

Während es für die einen also schon fast eine Bestätigung ist, dass „Returnal“ auf den Weg ist, zweifeln andere womöglich noch. Doch so oder so sind es bis zum jetzigen Zeitpunkt lediglich Spekulationen.

Sony plant jedoch, viele Spiele zu portieren, wie aus einem aktuellen Finanzbericht hervorgeht. Da wäre ein Returnal-Port in der Zukunft eigentlich nur logisch? „Returnal“ für PC ist übrigens ein Teil des großen GeForce Now-Datenbank-Leaks, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es sich hier um einen echten Hinweis handelt.

Wenn die offizielle Meldung zur PC-Version folgt, lest ihr sie umgehend auf PlayCentral.de.

Habt ihr das Spiel schon gezockt oder käme die PC-Version aufgrund einer fehlenden PS5 gerade richtig? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns.