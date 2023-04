Im Resident Evil 4-Remake gibt es eine Möglichkeit, den Kampf am Anfang auf dem Dorfplatz beinahe komplett zu skippen. Das Besondere – und Witzige – daran ist aber vor allem, wie das funktioniert: Ein zielsicherer Schuss und Leon wird vom Glockenläuten erlöst. Klingt komisch, ist aber so.

So überspringt ihr den Kampf am Anfang im Resident Evil 4-Remake

Darum geht’s: In „Resident Evil 4“ und seinem Remake werdet ihr am Anfang in einem spanischen Dörfchen von dessen Einwohner*innen attackiert. Die sind leider so gar nicht gut auf Leon zu sprechen und wollen ihm direkt ans Leder. Ihr müsst euch so lange gegen sie zur Wehr setzen, bis die Glocke läutet.

Das dauert normalerweise mehrere Minuten und kann wirklich nervenaufreibend sein. Die Kultisten geben nämlich nicht so schnell klein bei und dann taucht irgendwann auch noch ein besonders unangenehmer Zeitgenosse mit Kettensäge und Sack auf dem Kopf auf.

Aber es gibt einen Trick, der euch den Kampf abkürzen lässt – und zwar enorm. Ihr könnt ihn zwar nicht vollständig überspringen, aber beinahe. Ihr müsst es zunächst nur erst einmal auf das Dach des Hauses schaffen, das Leon verbarrikadiert. Geht dort dann die Treppe hinauf und springt durchs Fenster.

Vom Dach aus könnt ihr dann nämlich den Glockenturm ins Visier nehmen. Den weit entfernten mit der Glocke, der normalerweise so gut wie gar nicht zu sehen ist. Aber aus dieser Position schon und ihr könnt die Glocke einfach selbst läuten: Mit einem gut gezielten Schuss.

So sieht das dann aus:

Geht das wirklich? Mittlerweile haben schon viele andere Spieler*innen ihr Glück versucht und konnten den Trick bestätigen. Anscheinend funktioniert das Ganze tatsächlich, nur gibt es wohl Schwierigkeiten, die Glocke mit der simplen Start-Pistole zu treffen. Die hat womöglich einfach nicht genug Reichweite für diesen Schuss.

Falls ihr nach noch mehr solcher kuriosen Easter-Eggs und Abkürzungen sucht, haben wir da noch etwas für euch: Im „Resident Evil 4“-Remake gibt es nämlich auch noch eine geheime Möglichkeit, Salazar zu töten.

Wie findet ihr den Trick mit der Glocke? Habt ihr es selbst vielleicht sogar schon ausprobiert und hinbekommen? Falls ja, mit welcher Waffe? Schreibt es uns gern in die Kommentare.