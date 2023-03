Neue Kostüme für Leon und Ashley freischalten, wie geht das? – Resident Evil 4 Remake

Das Remake von Resident Evil 4 versteckt unzählige Geheimnisse. Es gibt über 29 einsetzbare Waffen, unzählige Schätze, wahrlich knifflige Nebenmissionen und noch vieles mehr zu entdecken.

Und das ist noch lange nicht alles. Selbst über das Spielende hinaus gibt es noch hier und da etwas Neues und die eine oder andere Überraschung für uns.

In diesem Guide befassen wir uns mit den allseits bekannten Kostümen, die wir in einem Resident Evil stets wechseln können. Aber wie verhält es sich in „Resident Evil 4 Remake“? Gibt es hier auch alternative Kostüme?

Falls ihr noch weitere Hilfen benötigt, werft gerne einen Blick in unsere Komplettlösung. Hier erfahrt ihr alles Wichtige zum Spiel.

Neue Kostüme freischalten in Resident Evil 4 Remake

Kann ich neue Kostüme freischalten? Ja, wie in jedem Resident Evil gibt es im Remake von „Resident Evil 4“ diverse Kostüme, die ihr freischalten könnt. Und wie gehabt ist dies an eine bestimme Bedingung geknüpft.

Kostüme lassen sich freischalten, wenn wir das Spiel durchspielen. Am Ende eines Runs gibt es neue Kostüme und andere Accessoires, um euer Outfit anzupassen. Die Outfits, die ihr so freischalten könnt, halten sich jedoch in Grenzen.

Wenn ihr das Spiel einmal erfolgreich beendet habt, könnt ihr unter Boni den Boni-Shop aufsuchen. Hier könnt ihr die Outfits gegen Abschlusspunkte (AP) freischalten. Folgende Outfits gibt es:

Leon: Jacke für 1000 AP – Hauptstory im Modus Anfänger abschließen.

für 1000 AP – Hauptstory im Modus abschließen. Leon: T-Shirt für 1000 AP – Hauptstory im Modus Anfänger abschließen.

für 1000 AP – Hauptstory im Modus abschließen. Leon: Nadelstreifen für 2000 AP – Hauptstory im Modus Standard abschließen.

für 2000 AP – Hauptstory im Modus abschließen. Ashley: Jacke für 1000 AP – Hauptstory im Modus Anfänger abschließen.

für 1000 AP – Hauptstory im Modus abschließen. Ashley: Ohne Jacke für 1000 AP – Hauptstory im Modus Anfänger abschließen.

für 1000 AP – Hauptstory im Modus abschließen. Ashley: Outfit 3 für 2000 AP – Hauptstory im Modus Veteran mit Rang A abschließen.

Obendrein gibt es noch für jeden Charakter bestimmte Accessoires. Dazu zählen Sonnenbrillen, Gesichtsmasken (wie eine Togenkopfmaske) oder gar Mützen (wie eine Fliegerkappe). Auch diese Teiloutfits sind jeweils an eine bestimmte Bedingung gebunden und kosten zwischen 1000 und 2000 AP.

Ihr könnt mehrere Kostüme freischalten. © Capcom/PlayCentral.de

Kann ich Kostüme kaufen?

Ja, in „Resident Evil 4 Remake“ gibt es neben den regulären Kostümen auch noch die, die ihr lediglich optional erwerben könnt. Im PlayStation Store findet ihr zum Beispiel ein Add-on-Paket, das für 19,99€ alle optionalen Ingame-Items bietet.

Darunter befinden sich auch mehrere Kostüme, zwei für Leon und zwei für Ashley, die jeweils rund vier Euro kosten normalerweise.

Zwangloses Kostüm für Leon und Ashley – 3,99€

für Leon und Ashley – 3,99€ Romantisches Kostüm für Leon und Ashley – 3,99€

Außerdem gibt es noch zwei DLCs, die lediglich einen neuen Skin für Leon parat halten. Das sind folgende Outfits:

Held-Kostüm für Leon – 2,99€

für Leon – 2,99€ Schurke-Kostüm für Leon – 2,99€

Dazu sei gesagt, dass sich in diesem Paket jeweils ein Bildschirmfilter befindet, mit dem ihr den Look des Spiels anpassen könnt (Retrostyle und Antiheld). Außerdem könnt ihr noch eine sportliche Sonnenbrille für Leon via DLC erwerben (0,99€). Aber wie gesagt, im DLC-Paket sind all diese Items plus weitere direkt enthalten.

Das DLC-Paket von „Resident Evil 4 Remake“ beinhaltet mehrere Kostüme. © Capcom/PlayCentral.de

Wie kann ich die Kleidung wechseln?

Ihr könnt die Kleidung wechseln, wenn ihr während des Spiels auf Pause drückt und den Reiter Extras aufsucht. Hier könnt ihr Leons und Ashleys Accessoires live tauschen.

Das gilt allerdings nicht für Leons und Ashleys Outfits. Die Kostüme können nur im Hauptmenü gewechselt werden. Hierfür müssen wir also das laufende Spiel verlassen, das Hauptmenü aufsuchen und auf Hauptstory gehen. Dann finden wir hier den Reiter Extras, bevor wir schließlich mit dem gewählten Outfit das Spiel starten.

Es gibt hier übrigens auch die Einstellung Standard-Outfit. Das bedeutet, dass die Charaktere zu einem gegeben Zeitpunkt die Kostüme automatisch wechseln, so wie es im normalen Storyverlauf passieren würde.

Bedenkt, dass diese Anpassungen rein kosmetischer Natur sind. Sie haben keine Auswirkungen auf das Spiel.