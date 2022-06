Redfall: Neue Details und Guides zu Charakteren und Spiel-Modi

Nach der Enthüllung auf der E3 2021 war es eine Weile ruhig um Redfall, bis vor zwei Wochen beim Xbox & Bethesda Showcase 2022 ein neuer Gameplay-Trailer gezeigt und obendrein der Release für 2023 bestätigt wurde.

Nun füttert uns Publisher Bethesda nach und nach mit immer mehr Infos zum Open-World-Vampir-Shooter. So wurden vor wenigen Tagen ausführliche Details und Guides zu den Held*innen sowie den unterschiedlichen Spiel-Modi veröffentlicht.

Die Held*innen von Redfall

Layla Ellison ist nach Redfall gekommen, um ihren Abschluss in Biomedizintechnik zu machen. Von Migräne und einem leeren Geldbeutel geplagt, nimmt sie an einer klinischen Studie bei dem Tech-Unternehmen Aevum Therapeutics teil. Dabei läuft irgendetwas gehörig schief, denn plötzlich hat Layla telekinetische Kräfte. Für den anstehenden Kampf gegen übernatürliche Wesen nicht das schlechteste.

Devinder Crousley, auch „Dev“ genannt, ist Autor, Erfinder und selbsternannter Kryptidenjäger, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Existenz des Übernatürlichen zu beweisen. Durch seine Arbeit erlangte er Berühmtheit und ist in Redfall, um sein neuestes Buch vorzustellen. Mit dem Angriff der Vampire kann er nun endgültig beweisen, dass es derlei Kreaturen gibt und obendrein gleich noch seine speziellen Waffen testen.

Jacob Boyer ist ein ehemaliger Militärscharfschütze, der bei einer privaten Sicherheitsfirma angeheuert hat. Diese handelt im Auftrag von Regierungen und Unternehmen auf der ganzen Welt, was ihn schließlich nach Redfall führt. Als er von seiner Einheit getrennt wird, passiert etwas (Details wurden noch nicht bekannt gegeben), wodurch er ein übernatürliches Auge bekommt, sowie einen Psy-Raben, mit dem er Gebiete aufdecken kann.

Remi de La Rosa ist Ingenieurin und eigentlich Teil einer Elite-Navy-Rettungseinheit. Ein besonderes Händchen hat sie für Robotik, woraus ihr treuer Sidekick Bribón entsteht. Ihre Arbeit führt sie von Küste zu Küste, bis sie, wegen eines Schiffsunglücks, in Redfall landet. Als die Vampire einfallen, ist es vor allem Bribón, der ihr den Rücken freihält, denn der Roboter ist Ablenkung, Deckung und Angriff in einem.

Solo oder im Team durch Redfall?

Beide Modi besitzen durchaus ihren Reiz, aber eben auch ihre Tücken: Wer allein spielt, ist auch wirklich allein. Es gibt keine KI, die euch unterstützt und auch der Wechsel zu einem anderen Charakter wird im Spielverlauf nicht möglich sein.

Das Entwicklerstudio Arkane ist bekannt für narrative Singleplayer-Kampagnen. Das heißt, ihr hangelt euch nicht zwangsläufig von Kampf zu Kampf, sondern könnt in aller Ruhe ein wenig Sightseeing betreiben und die Geheimnisse und Mysterien der Insel erkunden. Doch solltet ihr euch nicht zu sicher fühlen, denn an jeder Ecke können Gegner lauern.

Co-Creative und Studio Director Harvey Smith fasst das Solo-Abenteuer zusammen:

„Redfall ist ein Open-World-Titel, kann aber solo mit jeder der Heldenfiguren gespielt werden. Das wird dann eher eine schrittweise Erkundung, man kann kundschaften und schleichen, um Infos zu Begegnungen zu sammeln und Gegnern auszuweichen oder sie zu überrumpeln.“

Der Koop-Modus bietet vor allem den Vorteil, dass die Fähigkeiten und Stärken der einzelnen Spieler*innen miteinander kombiniert werden können, wodurch völlig andere Strategien als in der Solo-Kampagne möglich sind.

Doch das Team muss nicht unbedingt aus verschiedenen Charakteren bestehen. Genauso gut können zwei Remis oder vier Laylas gespielt werden, die wiederum von verschiedenen Loadouts und Upgrades beeinflusst werden. Das Spiel lässt euch dahingehend völlig freie Hand.

Ein essentieller Faktor des Koop-Modus sei Vertrauen, wie Lead Producer Aaron Carter betont:

„Für unsere Helden liegt diese Vertrautheit in den Bindungen, die sie über die Zeit hinweg aufbauen. Im Trailer hat man schon etwas davon gesehen. Im Spiel gibt es Systeme, die die Bande zwischen den Charakteren beeinflussen, wenn man zusammenspielt.“

Das klingt doch alles schon mal recht vielversprechend und so, als ob an alles gedacht wurde. Ob dem wirklich so ist, bleibt natürlich abzuwarten. Vielleicht gibt es ja vorab noch eine Preview- oder Demoversion. In jedem Fall sollen demnächst noch Guides zu den Vampiren, der Insel und der Anpassung folgen.

„Redfall“ erscheint 2023 exklusiv für Xbox Series X|S sowie PC und wird ab Veröffentlichung mit dem Xbox Game Pass spielbar sein.