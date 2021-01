PS5 im schwarzen Retro-Look: Custom-Konsole kann bald vorbestellt werden

Der gigantische Hype um die PS5 hat dazu geführt, dass nach wie vor nicht alle ein Exemplar der neuesten Sony-Konsole abstauben konnten. Auch der Beginn der nächsten Verkaufswelle ist noch nicht genau bekannt. im Januar könnt es jedoch so weit sein und ein neuer Schwung PlayStation 5-Konsolen freigegeben werden.

Wer sich aber ohnehin nicht erst mit der Standard-Ausführung zufrieden geben und sich gleich eine Custom-Konsole zulegen möchte, sollte sich direkt die PlayStation 5 im Retro-Design der PS2 vorbestellen.

PS5 im PS2-Look: Vorbestellungen starten bald

Für diejenigen, die sich die PlayStation 5 sowieso in einer schwarzen Optik gewünscht haben, ist die modifizierte Konsole von SUP3R5 wahrscheinlich direkt die bessere Wahl. Allerdings müsst ihr für diese Custom-PS5 auch ein wenig tiefer in die Tasche greifen und ein gewisses Risiko auf euch nehmen.

Wie viel kostet die PS5 im Retro-Design? Die digitale Version der Custom-Konsole wird 649 US-Dollar kosten, während die Disc-Version einen stolzen Preis von 749 US-Dollar besitzt. Der schwarze DualSense-Controller ist dagegen für 99 US-Dollar erhältlich. Allesamt exklusiv im Store von SUP3R5 .

Insgesamt ist die Produktion der optisch modifizierten Konsole auf 304 Stück begrenzt, die des DualSense-Controllers dagegen auf 500 Stück.

© Sony/SUP3R5

© Sony/SUP3R5

© Sony/SUP3R5

Die Vorbestellung der schwarzen Retro-PS5 starten dabei am 8. Januar 2021. Wer eines der in den USA gefertigten Exemplare also ergattern möchte, sollte an diesem Tag schnell sein. Der Versand erfolgt dabei zwar auch nach Deutschland, wird allerdings noch ein wenig dauern. SUP3R5 gibt hierfür den Spätfrühling 2021 als Versandzeitraum an.

Anmerkung: Darüber hinaus weisen wir daraufhin, dass wir selbst keinerlei Erfahrung mit dem Händler gemacht haben und auch keine Angaben zur Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit machen können. Außerdem agiert SUP3R5 nicht offiziell durch Sony, sodass noch kurzfristig ein Verbot samt Stornierung erfolgen könnte, wie bereits bei anderen Faceplate-Händlern.

PS5-Vorbestellung der Gold-Edition startet in dieser Woche

Wie fertigt SUP3R5 die Retro-inspirierte PlayStation 5?

Die limitierten Stückzahlen und der weitaus höhere Preis der Konsole kommen unter anderem dadurch zustande, dass jede einzelne Einheit in einem langwierigen Prozess individuell und mit Handschuhen unter entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen modifiziert wird.

Sony-Garantie der Konsole bleibt erhalten: Da bei der PlayStation 5 hierfür nur das Case entsprechend abmontiert und umgewandelt wird, bleibt auch die Herstellergarantie anschließend entsprechend erhalten. Der DualSense muss jedoch vollständig auseinandergebaut werden, wodurch die Garantie für den Custom-Controller erlischt.