PS5: Amazon-Bote stiehlt Konsole und wird gefeuert

Einige von euch werden ihre PS5 in den ersten Vorbesteller-Wellen wohl auch via Amazon gekauft haben? Falls dem so ist, dann hätte euch die nachfolgende Meldung im schlechtesten Fall auch betreffen können.

In diesem spezifischen Fall konnte die Vorbestellung nämlich erfolgreich getätigt werden, doch eine PS5 hat die Kundin nie gesehen. Die Next-Gen-Konsole wurde unterwegs von einem Amazon-Boten gestohlen. Doch dem Karma sei dank, ist der Diebstahl aufgeflogen.

PS5 von Amazon-Kurier gestohlen, Mitarbeiter entlassen

Im Detail handelt es sich um die Käuferin Jenni Walker (via Richard Walker Photo), die eine PlayStation 5 für ihren Sohn bestellt hatte. Sie wollte ihm eine kleine (oder besser gesagt große) Freude zum Geburtstag machen.

Der entsprechende Lieferbote von Amazon wusste jedoch ganz offensichtlich, dass es sich bei dem Paket um eine PS5 handeln muss. Da dieser scheinbar keine erfolgreiche Vorbestellung abgeben konnte oder sich lediglich 500€ sparen wollte, hat er sich kurzerhand überlegt, dass er das Paket doch einfach wieder mitnimmt, nachdem er es gescannt hatte. Zum Glück wurde dies jedoch von einer Überwachungskamera festgehalten.

Die Bewegtbilder zeigen, wie die Pakete von dem Mitarbeiter abgeladen werden. Doch eines dieser Pakete lädt er lediglich kurz ab, scannt es wohl und packt es dann im Anschluss scheinbar einfach wieder ein, bevor er von dannen zieht.

Später stellte Jenni Walker fest, dass ihre PS5, die eigentlich hätte ankommen sollen, nicht ausgeliefert wurde. Sie wurde jedoch abgegeben laut Amazon-Statuts. So wurde ganz schnell klar, dass es sich wohl um die PS5 gehandelt haben muss, die der Amazon-Kurier hier mitgehen ließ.

Der Vater stellte die entsprechenden Aufnahmen ins Netz und kontaktierte Amazon direkt. Doch eine neue Konsole hat Amazon leider nicht auf Lager gehabt. Sie haben jedoch das Geld zurücküberwiesen und einen Gutschein in Wert von 50 Pfund draufgelegt.

Das wäre es dann wohl gewesen, doch die Tochter der Walker-Familie ging noch einen Schritt weiter. Sie fuhr zum hiesigen Amazon-Depot und zeigte dem Geschäftsführer die Videoaufnahmen der Überwachungskamera. Er erkannte den Fahrer daraufhin und versicherte, ihn zu feuern.

In der örtlichen Zeitung, der Oxford Mail, hieß es dann später:

„Wir haben sehr hohe Standards für unsere Zustelldienstleister und wie sie die Kunden bedienen. Der Zusteller wird nicht mehr im Namen von Amazon liefern.“

Da die Familie keine neue PS5 erhalten hat, erfuhren sie so wohl zumindest ein gewisses Maß an Gerechtigkeit, aber die PS5-Freude zum Geburtstag des kleinen Sohns der Walkers bleibt wohl aus.

