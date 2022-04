PS Plus: Die ersten 5 Klassiker aus dem Premium-Abo für PS5/PS4 sind geleakt

Seit kurzem hat Sony endlich bekannt gegeben, dass es eine Umstrukturierung bei PS Plus geben wird. Im Rahmen dieser wird der Abo-Service mit PS Now verschmolzen und es gibt drei unterschiedliche Abo-Stufen.

Das teuerste Tier, das PS Plus Premium heißen wird, beinhaltet zudem knapp 300 Klassiker von alten PlayStation-Konsolen. Zwar hat sich Sony nicht zu den Spielen geäußert, aber die ersten drei Klassiker sind jetzt geleakt.

In der PSN-Datenbank wurden erste PS Plus Premium-Klassiker entdeckt

Auf Reddit hat der User Andshrew eine Tabelle geteilt an Spielen, die bereits jetzt entdeckt wurden, die als Teil von PS Plus Premium als Klassiker angeboten werden. Dabei handelt es sich derzeit um diese fünf Spiele:

Mr. Driller (PS1)

(PS1) Ridge Racer 2 (PSP)

(PSP) Tekken 2 (PS1)

(PS1) Worms Armageddon (PS1)

(PS1) Worms World Party (PS1)

Wo kommt die Liste her? Auch wenn sich Sony noch nicht offiziell zu den Spielen geäußert hat, so ist die Quelle der obenstehenden Titel sehr sicher. Denn sie stammen direkt aus der Datenbank des PSN. Natürlich könnten es sich immer noch um Spiele handeln, die nur testweise drin sind. Aber das ist derzeit eher unwahrscheinlich, da Sony dafür nicht die offizielle Datenbank nutzen würde, nur um dann die Spiele wieder zu entfernen.

Es ist derzeit davon auszugehen, dass in den kommenden Tagen und Wochen noch vor dem Start des neuen Services die meisten Spiele bekannt werden, sobald sie zum PSN hinzugefügt werden. Ihr werdet also in Kürze wissen, ob sich PS Plus Premium für euch lohnen könnte und welche Klassiker dafür geplant sind.

Ein weiterer Leak hatte bereits eine andere legendäre PlayStation-Reihe als Klassiker vermutet:

PS Plus Premium-Leak deckt auf: geplante Spiele für PS1 und PS2

Mehr zur Umstellung von PS Plus

Vor kurzem hat sich Sony endlich dazu geäußert, dass es am 22. Juni eine Umstellung der bisherigen Abo-Strukturen auf der PlayStation 4 und PlayStation 5 geben wird. Dabei wird PS Now als solches komplett eingestellt und mit erweiterten Funktionen auf die beiden Stufen PS Plus Extra sowie PS Plus Premium verteilt. Mehr Infos zu den einzelnen Tiers findet ihr hier:

Offiziell: PS Plus wird umgebaut – hier gibt’s alle Infos zur Game Pass-Konkurrenz

Noch vor der Umstellung gibt es aber im kommenden Monat wieder ein ganz normales Update für PS Plus. Mit diesem bekommt ihr unter anderem die Chance FIFA 22 zu zocken. Alle Spiele fassen wir in einem separaten Artikel für euch zusammen.