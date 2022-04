Pokémon: Schnee in Hisui heißt eine komplett neue Zeichentrickserie, die jetzt frisch angekündigt wurde. Sie startet schon im Mai und spielt in der Hisui- aka Sinnoh-Region sowie in der Vergangenheit, wie wir es aus Pokémon-Legenden: Arceus kennen. Der einzige Haken an der Sache: Es handelt sich dabei um eine limitierte Mini-Serie, die nur drei Episoden lang ist.

Pokémon: Schnee in Hisui-Serie startet am 18. Mai auf YouTube

Neue Mini-Serie angekündigt: „Pokémon“-Fans können sich über eine neue Zeichentrickserie aus dem „Pokémon“-Kosmos freuen. Die neue Anime-Serie hört auf den Namen „Pokémon: Schnee in Hisui“ und dreht sich um einen Jungen, der in der Zeit und Gegend von „Pokémon-Legenden: Arceus“ Abenteuer erlebt.

Darum geht’s: In der neuen „Pokémon“-Miniserie „Schnee in Hisui“ erleben wir die Story von Alec. Der begegnet einem Hisui-Zorua. Obwohl ihm sein Vater einst beigebracht hat, dass Menschen nicht mit „Pokémon“ zusammen leben können, freundet er sich wohl mit dem Zorua an. Während einer Bootsfahrt erinnert sich Alec an Geschichten aus seiner Vergangenheit.

Pokémon-Legenden: Arceus – Web-Anime-Serie zum Rollenspiel-Hit angekündigt

Wo kann ich das gucken? Die neue „Pokémon“-Serie könnt ihr entweder auf YouTube oder auf Pokémon TV anschauen. Es gibt leider nur drei Folgen, die allesamt von The Pokémon Company in Kooperation mit Wit Studio stammen. Die erste Folge von „Pokémon: Schnee in Hisui“ wird am 18. Mai veröffentlicht. Wann die beiden anderen Episoden erscheinen, soll noch bekannt gegeben werden.

Wenn ihr lieber mehr Pokémon spielen als anschauen wollt, könnt ihr euch aber ebenfalls schon mal freuen: Vor gar nicht allzu langer Zeit wurde mit „Pokémon Karmesin und Purpur“ die nächste und mittlerweile neunte Pokémon-Generation angekündigt. Die beiden Editionen bieten eine richtige, nahtlose Open World, erscheinen noch dieses Jahr und hier könnt ihr schon die drei Starter-Pokémon begutachten.