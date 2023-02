Sogar Ash selbst soll in den neueren Folgen wohl ab und zu noch auftauchen. Aber nicht als Protagonist und Held, sondern – haltet euch fest – als Flugbegleiter . Klingt komisch, ist aber so.

Die große Frage bleibt: Wird Ash in der Lage sein, eine Antwort auf diese Frage zu finden? Unser Tipp: Ash ist durch all seine Abenteuer, Erlebnisse und Leistungen schon längst Pokémon-Meister, ohne es bewusst zu wissen.

Der Allerallerbeste und weltbeste Pokémon-Trainer ist er bereits. Immerhin hat er in der Anime-Serie das „Master Eight Tournament“ gewonnen und dafür den Weltmeister-Pokal eingeheimst .

Was passiert am Ende? Nun gibt es die Inhaltsangabe zur allerletzten Episode, in der Ash die Hauptfigur des Pokémon-Anime ist . Die Folge nennt sich „Rainbow and the Pokemon Master“ und dreht sich um die Frage, ob Ash sich seinem Ziel näher fühlt, Pokémon-Meister zu werden.

Pokémon -Fans wissen: Der Anime mit Ash und Pikachu nähert sich seinem Ende . Der Kult-Trainer nimmt nach 20 Jahren seinen Hut und geht in den wohlverdienten Ruhestand. Vorher dreht Ash Ketchum aber nochmal eine ordentliche Ehrenrunde, die aktuell läuft. Jetzt steht auch schon fest, was in der letzten Folge passiert.

Pokémon: Wir wissen jetzt, was in der finalen Episode mit Ash & seinem Pikachu passiert

