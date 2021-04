Outriders: So einfach übertragt ihr euren Fortschritt aus der Demo

© Square Enix/People Can Fly

© Square Enix/People Can Fly

Habt ihr die Demo des neuen Loot-Shooters Outriders gespielt? Dann müsst ihr in der Vollversion nicht nochmal von vorne beginnen. Ihr könnt ganz bequem euren Fortschritt übernehmen.

Spielt Outriders nach der Demo in der Vollversion einfach weiter

Das Entwicklerstudio People Can Fly sollte für einen Kundenservice-Preis nominiert werden. Nicht nur dürft ihr euch den Loot-Shooter „Outriders“ anhand einer Demo ansehen und dort das Tutorial und das erste Kapitel der Story kostenlos spielen, ihr könnt all das, was ihr euch erspielt habt, in die Vollversion übernehmen.

Und das funktioniert so: Habt ihr die Demo durchgespielt und euch „Outriders“ dann geholt, spielt ihr einfach weiter. Ganz genau, so einfach funktioniert das. Alle eure Daten aus der Demo wurden gespeichert und ihr müsst euch nur wieder einloggen und spielt dann genau dort weiter, wo ihr aufgehört habt. Euer Charakter-Fortschritt ist vorhanden und auch der gesamte Loot, den ihr gesammelt habt. Habt ihr in der letzten Demo aufgehört, dann macht ihr genau dort weiter.

Das gilt im Übrigen für alle Plattformen. Egal, ob ihr die „Outriders“-Demo auf PC, Xbox One und Xbox Series X/S oder auf der PS4/PS5 gespielt habt, euer Fortschritt wird in die Vollversion übertragen.

Jedoch gibt es auf PC doch eine kleine Einschränkung: Und zwar lässt sich der Fortschritt der Steam-Demo nicht in die Vollversion auf dem Epic Game Store übertragen. Und natürlich seid ihr an die Plattform gebunden. Ihr könnt also nicht einfach vom PC auf die PS5 oder Xbox Series X/S wechseln und hoffen, dort weiterspielen zu können.

Die Demo von „Outriders“ steht euch übrigens noch immer zur Verfügung. Falls ihr den Loot-Shooter also mal anspielen wollt, bevor ihr ihn auch kauft, dann tut das. So wisst ihr, ob das Spiel etwas für euch ist. Gefällt es euch, dann legt ihr es euch zu und spielt dann in der Vollversion wie beschrieben einfach weiter.