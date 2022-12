One Piece: Mangaka Eiichiro Oda spielt mit AI-Animefilter – Wie sieht das aus?

© 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Der Trend ist aktuell kaum wegzudenken: Viele von euch kennen bestimmt die AI-Animefilter (Artificial Intelligence, deutsch: Künstliche Intelligenz), die aus unseren Gesichtern wunderschöne Zeichnungen erstellen. Viele Künstler*innen kritisieren die Filter, da ihre Arbeit dadurch weniger wertgeschätzt werden würde. Hier erfahrt ihr mehr über die Debatte.

Doch trotzdem hat sich Mangaka Eiichiro Oda einen dieser AI-Animefilter zur Brust genommen und an einem seiner One Piece-Charaktere mit den Filtern herumgespielt. Wir zeigen euch, was mithilfe der Filter herausgekommen ist.

One Piece: Rob Lucci als Anime-Mädchen

In den aktuellen Kapiteln des „One Piece“-Mangas taucht Rob Lucci als altbekannter Feind auf. Fans hoffen auf einen brutalen Rückkampf, der zwischen Ruffy und ihm als aktuelles CP0-Mitglied noch aussteht.

Doch Oda nutzt die Zeit, um Rob Lucci ein neues Gesicht zu verpassen. Zunächst zeichnet er Rob Lucci ganz normal vor. Mithilfe einer künstlichen Intelligenz lässt er dann einen Anime-Filter über Rob Lucci laufen und kreiert so ganz neue Charaktere aus ihm:

Wie sieht Rob Lucci aus? Der Anime-Filter macht aus Rob Lucci zunächst eine zauberhafte Anime-Dame mit großem Zylinder. Doch das scheint Oda nicht zu reichen, weshalb er mit den Filter noch ein wenig ändert.

Im Anschluss ist nämlich zu sehen, wie aus Rob Lucci androgynere und andere weibliche Animefiguren entstehen. Zum Schluss ist er als kleines verschüchtertes Kind zu sehen, was Oda anscheinend so gut gefällt, dass er den neuen Animecharakter in eine bereits gezeichnete Szene aus dem „One Piece“-Manga anstelle des echten Rob Lucci einbaut.

Vor allem die gezeichnete Szene, die die Konfrontation von Ruffy und Rob Lucci zeigt, erheitert die Fans in der Kommentarspalte. Es ist interessant zu sehen, was Animefilter aus bereits bestehenden Animefiguren machen.

Nutzt ihr solche Animefilter ebenfalls? Oder denkt ihr ebenfalls, dass sie die Arbeit echter Künstler*innen schmälern? Verratet es uns in den Kommentaren!