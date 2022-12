One Piece: Dieser Marineoffizier wechselt für die Strohhüte die Seiten (Manga-Kapitel 1069)

© 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

In dem Piratenepos One Piece ist es schon oft vorgekommen, das brüchige Allianzen geschmiedet wurden, Piraten haben sich gegenseitig verraten und hintergangen und sogar Mitglieder der Marine waren kurzzeitig an der Seite von Piraten aktiv, um größeres Übel zu verhindern. Doch was nun in Manga-Kapitel 1069 passiert ist, könnte bisher einmalig sein.

Denn nun hat sich tatsächlich ein Marineoffizier offen gegen seine Kameraden gestellt, um den Strohhüten bei der Flucht vor der CP0 zu helfen. Wenn ihr lieber nicht wissen wollt, um wen es sich dabei handelt, solltet ihr jetzt lieber nicht weiterlesen, denn es folgen nun massive Spoiler zum neuesten Manga-Kapitel von One Piece.

One Piece: Dieser Marineoffizier wechselt die Seiten (Manga-Kapitel 1069)

Seit One Piece sich in der Finalen Saga befindet, überschlagen sich die Ereignisse förmlich. Beinahe in jedem Kapitel kommen neue Informationen zu Tage, Mysterien werden aufgelöst und sogar lang vergessene Feinde regen sich plötzlich wieder. Wodurch der Alltag der Strohhüte zu einem ziemlichen Durcheinander wird.

Jetzt, wo sich die CP0 auf Egghead befindet, dem Forschungsstützpunkt von Dr. Vegapunk, und drauf und dran ist, den klügsten Mann der Welt zu eliminieren, da er zu viel über das verlorene Zeitalter weiß, wird es sogar noch komplizierter, denn nun müssen sich selbst Mitglieder der Marine fragen, wem ihre Loyalität wirklich gebührt.

Doch eines nach dem anderen. Wie sich herausstellt, unterstehen die Seraphim, die Nachfolgemodelle der Pacifista, nicht einfach jedem Marinemitglied. Damit die gefährlichen Waffensysteme gehorchen, ist ein sogenannter Berechtigungschip vonnöten, den die CP0 natürlich hat, doch damit stehen sie in der Befehlskette immer noch ganz unten:

Die 5 Waisen

Dr. Vegapunk

Sentoumaru

Jeder, der einen Berechtigungschip besitzt

Sentoumaru, seines Zeichens Kapitän der Wissenschaftseinheit, ist daher eine wichtige Schlüsselfigur im Kampf zwischen Ruffy und Lucci und bei der Ergreifung von Vegapunk. Und eigentlich scheint der Marineoffizier, den wir bereits seit den Ereignissen auf dem Sabaody Archipel kennen, genau zu wissen, dass die Strohhüte seine Feinde sind.

Doch als er gerade erwähnt, dass er natürlich die Cipherpol gegen die Piraten unterstützen müsse, mischt sich Vegapunk via Lautsprecherdurchsage ein und erwähnt, dass die CP0 auf Egghead sei, um ihn zu töten. Daher bittet er Sentoumaru auch ganz direkt, die Agenten zu verjagen, was diesen natürlich zu einem Verräter machen würde.

Als sich der kräftig gebaute Offizier etwas zurückhaltend bei diesen Aussichten zeigt, erinnert Vegapunk ihn daran, dass er es war, der Sentoumaru aufgenommen hat, als dieser am verhungern war. Dies scheint dem Kapitän auszureichen, um seine Loyalität Vegapunk gegenüber nicht weiter zu hinterfragen und er nutzt die Seraphim ganz offen gegen die CP0.

So lässt er S-Bear (Bartholomäus Bär), S-Hawk (Mihawk Dulacre) und S-Shark die Agenten direkt angreifen, während S-Snake (Boa Hancock) die Strohhüte begleiten soll. Für die Cipherpol-Agenten ist das natürlich eine knifflige Lage, doch leider ist Ruffy in seiner Form als Sonnengott Nika zu beschäftigt damit, rumzualbern und Schwätzchen zu halten.

Während der Strohhut also beschäftigt ist, nutzt Lucci die Gunst der Stunde und sticht Sentoumaru mit der Attacke Eisenpanzer: Faust ab. Und das auch noch in seiner offensichtlich deutlich stärkeren Erwachtform. Sentoumaru bricht blutend und keuchend zusammen und Lucci befiehlt den Seraphim nun, der CP0 zu gehorchen. Ob die das auch tun, bleibt jedoch noch abzuwarten.