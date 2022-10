One Piece: Teufelsfrüchte der Blackbeard-Piratenbande enthüllt (Manga-Kapitel 1063)

Wie die meisten von euch sicherlich schon wissen, befindet sich der Manga zu One Piece mittlerweile in der Finalen Saga und dementsprechend passieren gerade viele Dinge auf einmal. Während wir uns dem legendären Schatz nähern und Protagonist Monkey D. Ruffy nach dem Titel des Piratenkönigs greift, machen auch die Bösewichte der Welt ihre Züge.

Dazu gehört natürlich ebenfalls der Publikumsliebling unter den Antagonisten Marshall D. Teach, besser bekannt als Blackbeard. In Manga-Kapitel 1063 hat der Besitzer der Yami Yami no Mi und der Gura Gura no Mi erneut einen vielsagenden Auftritt, der wahrscheinlich weitreichende Konsequenzen für die Piratenwelt hat.

Die neueste Demonstration seiner Macht bringt nicht nur einen anderen Fanfavoriten in eine bedrohliche Lage, sie enthüllt auch die Teufelsfrüchte, die der Gegenspieler von Ruffy im Laufe der Geschichte für seine Kameraden gesammelt hat. Solltet ihr weiter lesen, macht euch auf massive Spoiler zu Manga-Kapitel 1063 gefasst.

One Piece: Manga-Kapitel 1063 enthüllt die Teufelskräfte der Blackbeard-Piratenbande

Seit Marshall D. Teach zum Kaiser der Meere aufgestiegen ist, macht er die Neue Welt unsicher und sammelt fleißig Teufelsfrüchte für seine Kameraden. Wie er diese Kräfte den ursprünglichen Besitzer*innen entreißt, ist bis jetzt unbekannt, doch dafür wissen wir, dass er es nur auf wirklich hochwertige Exemplare abgesehen hat.

Eines seiner Opfer war beispielsweise der Zombie-Kommandant Absalom, Besitzer der Unsichtbarkeits-Frucht Suke Suke no Mi. Als Absalom versucht hat, mehr über Blackbeard und seine Bande herauszufinden, wurde er von eben dieser getötet und seine Teufelskraft ging auf Shiryuu über, den ehemaligen Kommandanten der Wärter des Impel Down.

Das es noch andere Teufelskraftnutzer*innen gegeben haben muss, die Blackbeards Plänen zum Opfer gefallen sind, war uns bereits klar, doch das wahre Ausmaß von Teachs Ambitionen wird erst in Manga-Kapitel 1063 von One Piece absehbar, wo seine Söhne, die wir bereits in Mocktown kennengelernt haben, erneut in Aktion zu sehen sind.

Sein Schiffsarzt Doc Q setzt hier erfolgreich seine neu erworbene Krank-Krank-Frucht gegen die Heart-Piratenbande von Trafalgar Law ein. Anscheinend kann er mit seiner Kraft Krankheiten auslösen, die unter den Infizierten übertragen werden. Zu sehen bekommen wir dies in Form der Mylady-Transformations-Pest, die das Geschlecht der Opfer vertauscht.

Der Schütze Wan Oger demonstriert die Macht seiner Warp-Warp-Frucht und teleportiert Jesus Barges auf eine nahe Insel, wo dieser seinen Feinden auflauert und sie seine Mucki-Mucki-Frucht spüren lässt, die ihn stark genug macht, mal eben so einen ganzen Berg auf Laws Bande zu werfen. Doch damit noch nicht genug.

Denn selbst das Reittier von Doc Q, Stronger, hat nun eine Teufelskraft und zwar die Mythische Pferd-Pferd-Frucht Modell: Pegasus, wodurch das Tier nun Flügel hat. Nicht zu verwechseln mit der ordinären Pferd-Pferd-Frucht, die Pierre gegessen hat, der Riesenvogel, der dem Sky-Ritter und Gott Gan Fort als Reittier dient.

Marshall D. Teach : Finsterfrucht, Erdbebenfrucht

: Finsterfrucht, Erdbebenfrucht Doc Q : Krankfrucht

: Krankfrucht Wan Oger : Warpfrucht

: Warpfrucht Jesus Barges : Muckifrucht

: Muckifrucht Stronger: Pferdfrucht, Modell: Pegasus

Von der originalen Besatzung hat lediglich Raffit, Navigator und Kurier der Blackbeard-Piratenbande, in One Piece, keinen neuerlichen Auftritt, weswegen seine Teufelskräfte bisher ein Geheimnis bleiben. Dafür kennen wir aus vergangenen Kapiteln bereits die Teufelsfrüchte von zwei anderen, neuen Mitgliedern der Bande.

Shiryuu : Unsichtbarkeitsfrucht

: Unsichtbarkeitsfrucht Catharina Devon: Hundefrucht, Modell: Kyuubi